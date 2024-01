Quem circula pelos foros internacionais de meio ambiente anda assustado com a cama de gato que se arma contra o Brasil para a próxima reunião da COP30, marcada para novembro de 2025 em Belém.

Enquanto o governo sonha com um encontro para festejar os seus compromissos ambientais, quem joga com as pretas arma um cenário de queixas contra o agronegócio brasileiro.

Manifestante em Londres cobra ações da COP28, realizada nos Emirados Árabes em 2023 - Phil Noble - 20.nov.23/Reuters

Eremildo, o idiota

Eremildo é um idiota e tem horror a trabalho. Ele se assustou com a discussão em torno do futuro de Guido Mantega. Pelo que o cretino ouviu, os amigos petistas do ex-ministro queriam colocá-lo como CEO da Vale, mas conformam-se caso ele ganhe um assento no conselho da empresa.

Eremildo acha que há algo de fogo amigo na primeira proposta. É verdade que o CEO da Vale pode faturar até R$ 50 milhões por ano, mas tem que ir trabalhar todo dia.

No conselho, fatura-se cerca de R$ 1,2 milhão por mês e pode-se ficar o tempo que quiser em casa.