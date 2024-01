Cansada de zelar pelo idioma, Natasha exultou com uma boa notícia. O ministro Luís Roberto Barroso, presidente do STF e do Conselho Nacional de Justiça, anunciou um Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples.

O Pacto de Barroso pede pouco, apenas que os magistrados expliquem "sempre que possível, o impacto da decisão ou julgamento na vida do cidadão". Pede também que sejam dispensadas "formalidades excessivas".

Seria demais pedir que os ministros do Supremo parassem de se tratar por "excelência". Essa formalidade, para lá de excessiva, contamina toda a estrutura do Judiciário.

Prédio do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), em Brasília - Rafa Neddermeyer - 3.nov.23/Agência Brasil

Em novembro passado uma juíza do Trabalho de Santa Catarina, resolveu intimidar uma testemunha, enquadrando-a: "Eu chamei a sua atenção. O senhor tem que responder assim: o que a senhora deseja, excelência?"

"Eu sou obrigado a isso?", perguntou a testemunha.

"O senhor não é obrigado, mas, se não fizer isso, seu depoimento termina por aqui e será totalmente desconsiderado."

Exposta, a doutora pediu licença médica.

Natasha aproveita a oportunidade para conceder uma de suas bolsas de estudo aos 360 funcionários da Secretaria do Tesouro que estão reclamando da decisão que pretende obrigá-los a comparecer ao local de trabalho uma vez por semana.

Eles assinaram uma carta onde dizem que "a economicidade do atual modelo foi repetidamente atestada e vem guiando a modernização do órgão".

Natasha faz de conta que não sabe de um detalhe. Muitos signatários não querem ir ao local de trabalho nem uma vez por semana porque já se mudaram de Brasília.

Ela acredita que desde a expulsão de Adão do Paraíso nunca se defendeu a ausência ao local de trabalho com tanta criatividade. Se eles fazem isso com o idioma, o Tesouro que se cuide.