O paulistano é fascinado por bares e restaurantes que oferecem muito mais do que bebida e comida, mas experiências "instagramáveis", com muita gente "hypada".

Recentemente, foi aberto em Pinheiros um bar reformado para ficar com cara de pé sujo, onde o cliente pode retirar seu balde de plástico com cerveja e beber na calçada, enquanto disputa pastéis que saem de hora em hora.

Um prédio revitalizado do centro também virou o lugar do momento entre os paulistanos e turistas, que pagam para frequentar a piscina do edifício junto com outros clientes como se fossem condôminos.

Não é de hoje que os moradores são atraídos por lugares que os fazem esquecer que vivem em São Paulo. É sucesso na Vila Madalena um bar que finge ser uma peixaria, onde o cliente pode escolher o peixe que será servido junto com uma caixa de isopor com bebidas. Além dos estabelecimentos que usam o sufixo "ira", como "avocaderia", "pão de queijaria" e "buracoquenteria".

Ilustração de Galvão Bertazzi para coluna de Flavia Boggio de 18 de janeiro de 2024 - Folhapress

Seguindo essa tendência de oferecer muito mais do que um alimento, mas experiências, aos clientes, um novo estabelecimento deve abrir em breve na cidade com a promessa de reunir "gente hypada".

Trata-se do Pesquepagueria Gourmet, um complexo de lagos construído no coração de São Paulo, onde o paulistano poderá pescar seu próprio peixe, limpá-lo e prepará-lo ali mesmo.

"A cidade já tem um bar que simula uma peixaria, então pensei: ‘por que não fazer o cliente participar de todo o processo?’", afirmou o sócio do local, Giovanni Picaretti.

O estabelecimento está localizado no Baixo Pinheiros. "O frequentador poderá sair do seu escritório, jogar seu beach tennis e, em seguida, viver a experiência fascinante de pescar seu próprio peixe para comer ali mesmo", completa Picaretti.

O empreendimento também terá pia para o cliente lavar sua própria louça no final, tudo por um pacote de R$ 500 reais.

Após o Pesquepagueria Gourmet, o grupo liderado por Picaretti pretende abrir a Hortaliçaria da Villa, que vai levar o paulistano a completar a experiência de plantar sua própria horta e, após um mês, colhê-la para comer sua própria salada de R$ 300.

Haverá ainda a Abatedouraria da Villa, onde o frequentador poderá sacrificar seu próprio animal em plena Vila Madalena, assar no espeto e saborear ao som de música ao vivo.