Foi aprovada, no início da semana, a revisão do novo Plano Diretor, lei que estabelece as regras para a construção de prédios, pela Câmara Municipal de São Paulo.

O objetivo da lei é definir regras para o planejamento urbano e garantir uma melhor qualidade de vida ao povo.

O texto, aprovado com 80% dos votos, teve de polêmico a mudança do limite de áreas onde se pode construir prédios.

A verticalização, anteriormente, era permitida no raio de 600 metros do perímetro ao redor das estações metrô. Com a revisão, o limite aumentou para 700 metros. A distância vale mesmo que apenas um trecho da quadra esteja na área. Na tradução livre: liberou geral.

Defensores da revisão alegam que os novos prédios permitirão que pessoas da periferia morem nos grandes centros. "Agora, qualquer um com pouco mais de R$ 1 milhão pode ter seu imóvel de 25 metros quadrados em Pinheiros", diz Gerson Todeschini, da incorporadora Prediaria da Villa.

Questionado se os prédios deveriam atender a população que usa o transporte público, Todeschini rebateu afirmando: "Os novos moradores andam muito de metrô quando viajam a Nova York e Paris".

O limite de apenas uma vaga de garagem foi anulado. A partir de agora não há restrições.

Ilustração de Galvão Bertazzi para coluna de Flavia Boggio de 29 de junho de 2023 - Galvão Bertazzi

Já se vê por Pinheiros e Perdizes empreendimentos com dez vagas, para atender às necessidades dos proprietários. "Carro é como roupa. Tem dia que eu quero ir trabalhar com um Porsche verde. Outro que eu quero ir com minha Ferrari. No final de semana, prefiro algo informal, então vou de Jaguar", afirma o futuro morador da região Du Pirozzi.

Especialistas questionam se a mudança permitirá que se construa garagens no lugar de imóveis para famílias. "Minha Cayenne vale mais do que muita gente por aí", diz Pirozzi.

Como grande parte das áreas já tinham prédios, incorporadoras já planejam construir prédios em cima de prédios. "Não foi especificado o limite de expansão vertical. Então vamos fazer de São Paulo um grande Shopping Cidade Jardim. O céu é o limite", defende Todeschini.

Urbanistas questionam se a construção de tantos prédios irá extinguir as poucas áreas verdes de São Paulo. "Quem gosta de mato? Traz formiga, mosquito e lama", diz o proprietário da Prediaria da Villa. "Se tiver uma nova revisão do Plano Diretor, a gente manda azulejar tudo."