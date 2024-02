Entre pessoas desmaiando com o calor e a discussão "é bloco ou bloquinho?", o Carnaval foi marcado por uma rinha apocalíptica de trios elétricos, em Salvador.

Todas Discussões, notícias e reflexões pensadas para mulheres Carregando...

Na madrugada do domingo, as cantoras Ivete Sangalo e Baby do Brasil debateram, em pleno circuito Barra Ondina, o apocalipse bíblico.

Em um encontro com o trio elétrico de Ivete, Baby mostrou que não está "Tudo Azul, Adão e Eva no Paraíso". Muito menos está "na hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor".

"Todos atentos, porque nós entramos em apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre cinco e dez anos. Procure o senhor enquanto é possível achá-lo", disse a ex-Novos Baianos.

Ilustração de Galvão Bertazzi para coluna de Flavia Boggio de 14 de fevereiro de 2024 - Galvão Bertazzi/Folhapress

Após ouvir a pregação da colega como se estivesse assistindo, ao vivo, a chegada dos próprios sete anjos com sete pragas, Ivete retrucou: "Eu não vou deixar acontecer, porque não tem apocalipse quando gente maceta o 'acopalipse' (sic)".

A frase da baiana virou ditado popular e o termo "acopalipse" se tornou a nova melhor palavra para se falar errado, assim como "guspe", "imbigo" e "mortandela".

Porém, o discurso de Baby conseguiu provocar um imediato "acopalipse" na animação do público e mudou a definição de pessoa chata. A não ser que seja cantando "Minha pequena Eva", falar de fim de mundo no Carnaval é como falar a verdade quando alguém pergunta "como vai?". Como cantar "Yeshua" no lugar de Iemanjá em show de axé (!), como fez outra cantora.

Há até quem diga que o filho de Deus excluiu, da lista de "arrebatados", quem fala de apocalipse no Carnaval.

Mesmo que as intenções de Baby do Brasil sejam as melhores, Carnaval não é uma boa hora para dar conselhos. Como avisar sobre apocalipse para quem bebe sacolé de Corote e chupa pirulito de MD? Ninguém tem medo de morrer no Carnaval.

Ivete Sangalo canta 'Macetando' e tem debate sobre apocalipse com Baby do Brasil, no Carnaval de Salvador - Reprodução/Bandplay

Segundo cristãos como Baby, o "arrebatamento" é o movimento que será feito por Jesus para levar almas perfeitas e incorruptíveis para o paraíso. Se ela estiver certa, muita gente ficará por aqui, incluindo cristãos fundamentalistas.

Se o paraíso for como descreve a Bíblia, com anjos tocando trombetas, almas perfeitas e pessoas que adoram melar Carnaval com profecias apocalípticas, ficar de fora desse tal de "arrebatamento" não parece ser um mau negócio. Ainda mais se no paraíso não tiver Carnaval.