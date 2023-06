A companhia aérea britânica Virgin Atlantic anunciou a estreia de seu primeiro voo para a América Latina, ligando Londres a São Paulo. A empresa é a terceira a ligar o Reino Unido ao Brasil, fazendo concorrência à British Airways e à Latam

No vídeo de divulgação, a atriz Juliana Paes e dois bailarinos são comissários de bordo que se vestem com fantasias de Carnaval e caem no samba, mas ao som de um merengue.

As instruções de segurança são dadas com passos de samba e, no lugar de coletes salva-vidas, caem do teto confetes e maracas. O anúncio vende São Paulo como "terra de samba, caipirinhas, praias e belezas naturais".

O anúncio gerou revolta nas redes sociais. Não pelo valor dos voos, com preços a partir de R$ 4.000, mas por abusar de estereótipos brasileiros.

Muitos dizem que o país é muito mais que Carnaval e caipirinha. Sem falar que maracas não são instrumentos musicais tocados no Brasil. Muito menos no Carnaval.

Juliana Paes em propaganda da Virgin Atlantic

Juliana Paes foi criticada por aceitar participar da propaganda. Alguns alegam que a atriz só poderia estar com dívida de jogo para aceitar "vender" o país dessa forma, ainda como uma mera figurante do vídeo.

Outros se indignaram com a associação da cidade chamada de "túmulo do samba" com praias e samba. O inglês que chegar a Guarulhos a procura de um mergulho no mar vai encontrar apenas o rio Tietê com um sofá boiando.

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, acusou a companhia de fazer propaganda enganosa e vender gato por lebre, ou São Paulo por Rio de Janeiro.

Para anunciar um voo para São Paulo, alguns sugeriram mostrar uma cabine de avião cheia de fuligem e alagamentos. No lugar dos comissários, teríamos prédios e canteiros de obra. A parte exclusiva do voo se chamaria "Primeira Classeria Gourmet da Villa".

Os mais radicais propuseram até reabrir a finada companhia aérea paulista Vasp e anunciar voos diretos de São Paulo a Londres. Na propaganda, no lugar de coletes salva-vidas, cairia chuva.

Os comissários de bordo se vestiriam como Guardas do Rei, com chapéus de pelúcia. Teriam um péssimo humor e dentes horrendos. As refeições teriam apenas receitas ruins. Aos passageiros, as aeromoças perguntariam: "Potato or Potato?".