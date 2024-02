Em entrevista para a Folha, Fabricio Bloisi, fundador do aplicativo de entregas iFood, afirmou que, em dez anos, as taxas de entrega ficarão tão baratas que ninguém mais precisará cozinhar.

A declaração embrulhou o estômago de muitas pessoas na internet e recebeu protestos de cozinheiros e nutricionistas.

Mas o presidente do iFood tem um ponto. Ninguém mais precisa ou quer cozinhar.

Para que lavar verduras e preparar legumes se dá para receber, em um clique, um hambúrguer, um quibe ou yakisoba?

Para que preparar um sanduíche se podemos pagar para alguém montar e outra pessoa transportar e aguardar no local por um salário menor do que o preço do sanduíche?

Sabemos que o ato de cozinhar existe desde o Paleolítico, há quase 2 milhões de anos. Quando o homem descobriu que a carne, assada no fogo, ficava muito mais suculenta e fácil de comer, foi uma revolução para a nossa espécie.

Mas quem vive no Paleolítico ainda? Muito melhor hoje, quando vivemos confortavelmente em apartamentos de 40 metros quadrados e passamos a maior parte do tempo presos no trabalho e no trânsito.

A nova revolução será desligar o fogo e dizer: "Vamos pedir pelo aplicativo?". Teremos mais tempo para trabalhar e ficar presos no trânsito.

Alguns dizem que cozinhar e decidir os ingredientes da sua comida, sem depender de outras pessoas, é um grito de independência. Mas quem quer independência?

Ilustração de Galvão Bertazzi para coluna de Flavia Boggio de 21 de fevereiro de 2024 - Galvão Bertazzi/Folhapress

Ninguém mais quer sentir o aroma de ervas frescas sendo picadas. Ou ouvir o som da manteiga derretendo na frigideira. Experimentar os ingredientes e explorar o paladar a cada passo da receita. Comer um arroz recém-saído da panela, com o fundo levemente queimado. Deus me livre.

Pior ainda é cozinhar para os outros. Imagina só agradar a alguém que você ama com comida, um dos maiores prazeres da vida. Reunir os amigos em volta de uma churrasqueira. Assar um belo corte de carne, com linguicinha e pão de alho. Preparar brócolis e palmito que, com a reação de Maillard, ficam mais gostosos do que carne. Credo.

Quem quer quebrar um ovo na frigideira, ouvir o som da clara estourando? Colocar por cima do arroz com feijão?

Estourar a gema mole e ver ela escorrendo pela comida, como lava de um vulcão, com explosões de sabores? Credo. Deus me livre.