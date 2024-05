Etiópia, 800 mil a.C. - Um jovem Homo erectus pega um tronco em chamas e leva para a caverna da sua família. "Pessoal, isso aqui vai nos aquecer e amolecer a comida. Nunca mais vamos ficar horas mastigando carne de antílope", comemora. Seu pai joga água, apaga as chamas e grita: "O chefe da caverna vizinha disse que fogo é coisa do demônio". É o fim da evolução do homem.

Mesopotâmia, 2990 a.C. - Decepcionado com a humanidade, Deus decide destruir toda a vida na Terra. Ele convoca Noé: "Constrói uma arca de madeira. Leva contigo tua família e dois animais de cada espécie". Noé olha para o céu e grita: "O Isaías da marcenaria disse que essa história é coisa de gente alarmista". Deus manda o dilúvio e é o fim de todas as espécies.

Grécia, 490 a.C. - Soldados atenienses partem para a planície de Maratona para combater os persas. Após vencerem a batalha, mandam Fidípides correr 42 quilômetros para avisar as mulheres. Ao chegar a Atenas, uma delas lhe falou: "A prima do general disse para a vizinha que perdemos a batalha". Todas as atenienses matam seus filhos e se suicidam. É o fim da civilização ocidental.

Ilustração de Galvão Bertazzi para coluna de Flávia Boggio de 15 de maio de 2024 - Galvão Bertazzi/Folhapress

Viena, 1847 - O médico Ignaz Semmelweis percebe que grávidas morrem porque os médicos têm partículas cadavéricas nas mãos. Ordena que todos lavem as mãos antes das cirurgias. Até que um cirurgião esbraveja: "O doutor Oskar, do hospital ao lado, disse que isso é coisa inventada pela mídia esquerdista". É o fim do sanitarismo e pessoas continuam a morrer até de farpa no dedo.

Washington, 1940 - O exército alemão marcha para conquistar a Europa. O primeiro-ministro britânico Winston Churchill se reúne com o presidente Franklin Roosevelt para pedir apoio. O americano responde: "Meu sobrinho comeu pizza com o primo do Mussolini, que disse que o Hitler é meio maluco, mas pode ser excelente para economia". A catástrofe é imensurável.

Galileia, 30 d.C. - Jesus recebe uma multidão no deserto, mas vê que só tem cinco pães e dois peixes para distribuir. Ele abençoa os alimentos, pedindo que se dividam em milhares. Até que um dos apóstolos interrompe: "Mestre, o governador tá pedindo pra não doar comida pra não prejudicar o comércio local". Jesus come o alimento e, com a boca cheia, diz: "Vão se lascar, bando de arrombado".