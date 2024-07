Quando o habitante do planeta Terra contemporâneo acha que já basta de ser testemunha de fatos marcantes, eis que a história mundial dá mais um "plot twist" carpado.

No domingo, após um atentado que quase tirou a vida do candidato republicano Donald Trump, o presidente americano Joe Biden desistiu da reeleição. Para substituí-lo, escolheu sua vice Kamala Harris.

Os brasileiros, sempre emocionados, comemoraram a mudança e já adotaram a candidata como heroína nacional.

Ilustração de Galvão Bertazzi para coluna de Flavia Boggio de 25 de julho de 2024 - Galvão Bertazzi/Folhapress

Desde o anúncio da escolha de Harris, o número de recém-nascidos batizados como Kamala saltou de zero para 459. Também foram registradas meninas com o nome Kamila Rara e meninos como Kamalaharris, batendo outras homenagens a americanos como Washington e Waldisney.

Do Oiapoque ao Chuí, inúmeros brasileiros já declararam apoio à candidata. Carros de som já rodam as cidades com o jingle "Kamala Lá", virando votos por todo o território

Em Osasco, a democrata já contabiliza 10% de eleitores e os números só crescem.

A campanha também é significante em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Mirian Santos conseguiu virar dez votos de seus familiares trumpistas. Um dos seus tios até jogou fora o boné "Make Brazil Great Again".

No trânsito de São Paulo, centenas de ambulantes vendem camisetas e bandeirões da campanha da democrata. Em Ipanema, no Rio de Janeiro, as toalhas com o rosto de Kamala estampado estão esgotadas.

Muitos brasileiros já doaram para a vaquinha virtual para levar o maior número de brasileiros para votar em Harris nos Estados Unidos. Até agora, mais de 200 potenciais eleitores já estão com passagem comprada.

Falta apenas o visto, o green card e o título de eleitor.

Para quem não conseguiu arcar com o valor, há a possibilidade de participar da caravana para votar nela em Americana.

A escolha de Harris também foi comemorada pelo mercado e pelo centrão, que já vê o nome da democrata como uma opção para a terceira via.

Segundo apurações, Kamala Harris já é presidente dos Estados Unidos no Acre. O ex-presidente Jair Bolsonaro, apoiador declarado de Trump, já planeja fazer seu protesto, alegando que tem provas de que as urnas foram fraudadas.