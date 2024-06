A performance de Joe Biden no debate de quinta-feira (27) foi nada menos que desastrosa. Em tese, isso não precisaria ser um grande problema.

Jornalistas, marqueteiros e os próprios políticos nutrem um certo fetiche por debates, mas eles são menos importantes do que se imagina. Em condições normais, isto é, quando os contendores alternam momentos positivos e negativos, o eleitor, mobilizando seu viés de confirmação, valoriza as boas tiradas do candidato para o qual torce e menospreza seus tropeços. O simpatizante do postulante rival faz o mesmo e, no cômputo geral, pouca coisa muda.

Esse, porém, não foi um debate normal. Biden saiu-se realmente mal. Acho que nem o mais ideológico dos eleitores democratas está vendo algo de bom para elogiar. Ocorre que, mesmo nessas raras situações de insofismável massacre, o efeito sobre as intenções de voto costuma ser efêmero, não durando mais que alguns dias. Debates assim podem ser um fator decisivo quando ocorrem às vésperas do pleito, mas não deveriam sê-lo quando têm lugar quase cinco meses antes.

Trump e Biden no debate da CNN - Christian Monterrosa/AFP

Apesar disso, Biden se encrencou. Seu desempenho transmitiu uma imagem de confusão e fragilidade que reforça a ideia de que ele, agora com 81 anos, está velho demais para exercer o cargo. Essa narrativa "pegou" e já se tornou o principal ponto fraco de sua candidatura. Mas o que se mostra realmente tóxico para a campanha é a reação de boa parte do establishment democrata, que entrou em pânico e já nem esconde articulações para eventualmente substituir o presidente por um outro candidato.

A esta altura, o eleitor independente, que acabará definindo o pleito, deve estar se perguntando por que deveria confiar em Biden, seja como candidato, seja como presidente, se nem seus aliados o fazem.

Recuperar-se de uma má performance em debate não é difícil, mas enfrentar o ceticismo do próprio partido em relação à campanha talvez seja fatal.