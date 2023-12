Bravata de Nicolás Maduro ou não, a tensão na fronteira entre Venezuela e Guiana pode deixar mais do que só os países da região em uma situação delicada. A China, que por décadas esteve ao lado do regime venezuelano, vem se aproximando de Georgetown desde a descoberta das enormes reservas de petróleo no país e precisará equilibrar interesses diplomáticos e econômicos atualmente em rota de colisão.

Pouca gente sabe, mas embora a americana ExxonMobil esteja à frente da exploração das reservas guianenses, o consórcio de petroleiras tem participação significativa da Corporação Nacional de Petróleo Offshore da China (ou CNOOC na sigla em inglês).

Os líderes da Venezuela, Nicolás Maduro, e da China, Xi Jinping, se cumprimentam em Pequim - Liu Bin - 13.set.23/Xinhua

Em novembro, a empresa, com 70% das ações controladas diretamente pelo regime chinês, anunciou que tinha iniciado a extração no bloco Stabroek utilizando navios de armazenamento e trabalhando na operação de 41 poços submarinos. Com uma embarcação construída em Singapura, a CNOOC anunciou na época que pretendia chegar a cerca de 220 mil barris de petróleo produzidos por dia até o ano que vem.

Pequim surfa no crescimento de dois dígitos do país vizinho em várias áreas. Por lá estão instaladas também empresas ferroviárias, telecomunicações, infraestrutura rodoviária, serviços aéreos e engenharia portuária, por exemplo. O comércio bilateral cresceu 213% entre 2018 e 2022. São parcerias importantes demais para serem descartadas, mesmo diante da notória e longeva relação sino-venezuelana.

No Conselho de Segurança, ao qual a discussão chegou nesta sexta, como queria a Guiana, nenhum outro membro permanente tem mais poder para intermediar o diálogo e a resolução da disputa da região de Essequibo. É bastante provável que Pequim reaja a uma potencial invasão evitando tomar lados, mas sem perder de vista seus interesses econômicos —o que pode pender seu apoio aos guianenses.

China, terra do meio Receba no seu email os grandes temas da China explicados e contextualizados Carregando...

E não será preciso muito. Embora tenha escolhido fechar os olhos para a agressão russa na Ucrânia, Pequim manteve a manutenção da integridade territorial dos países como um dos pontos-chave da sua política externa. Neste caso, defender a Guiana significa aderir à preservação do status quo nas fronteiras. Nenhum racha até aí com a forma como tradicionalmente opera nas relações internacionais e um cobertor de segurança para os crescentes investimentos por lá.

Mas a neutralidade será posta à prova em caso de um conflito. Com um Exército mais fraco em comparação com a Venezuela, a Guiana está mais vulnerável e talvez não consiga proteger a infraestrutura de exploração do petróleo se for de fato invadida. Sanções a Caracas, que vinham sendo aliviadas pelos EUA carentes de uma opção após interromper a compra de petróleo russo, também podem tornar mais desafiador preservar as importações do combustível fóssil vindo dos venezuelanos.

Será preciso acompanhar também como reagem os Estados Unidos na briga. A pedido do presidente Irfaan Ali, o Comando do Sul americano já anunciou o início de operações aéreas na região. Washington tem seus próprios problemas com o regime venezuelano e parece disposta a proteger o investimento da ExxonMobil na Guiana, embora uma guerra na região seja o que Biden menos queira a um ano das eleições e já tendo que lidar com conflitos no Oriente Médio e na Europa.

Mas que ninguém se engane: a Doutrina Monroe segue viva na Casa Branca, e uma participação ativa de Pequim na mediação entre os dois lados provavelmente não será tolerada. Se para evitar algo do tipo os americanos estarão dispostos a permitir o desenrolar de uma guerra por procuração, isso precisaremos ver nas próximas semanas.