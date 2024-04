Dezoito por cento do eleitorado se considera de esquerda, 28% de centro e 41% de direita, segundo pesquisa do Ipec. Sendo assim, como é possível que tenhamos um governo de esquerda?

O fato é que Lula é muito maior do que a esquerda nacional. A mesma pesquisa também mostra isso. Dos que votaram nele no segundo turno em 2022, 33% se consideram de esquerda, 29% de centro e 27% de direita. É por isso que o espectro da aposentadoria de Lula —que tem, no máximo, sete anos de Presidência pela frente— deve tirar o sono de muitas lideranças do PT. Como não encolher depois que Lula sair de cena? Boulos, Gleisi, Janja; todos esses são esquerdistas de verdade, coisa que, no Brasil atual, não é vantagem.

É claro que esses rótulos omitem muitas variações internas e dão a ideia de fixidez em algo que é muito fluido, mas captam, sim, uma realidade: a população brasileira tende ao conservadorismo moral, à crença na responsabilidade individual (para o bem e para o mal), à crença em Deus e ao desejo por ordem na sociedade. Tudo o que foge muito disso tem dificuldades junto à opinião pública.

Apoiadora de Jair Bolsonaro durante ato na avenida Paulista, na campanha de 2022 - Miguel Schincariol - 7.set.22/AFP

E, no entanto, o debate público parece distante desses termos. Seja no direito penal, na proteção a minorias, no reconhecimento de costumes que ferem a moral dominante, nos acostumamos a dialogar com as ideias mais progressistas vindas da Europa. O único problema é que grande parte da população ficava de fora dessa conversa.

Muitas das conquistas em direitos humanos e em pautas progressistas só foram possíveis porque essa elite cultural tinha um acesso privilegiado aos espaços de tomada de decisão, seja no Legislativo, no Judiciário, na mídia, em institutos e think tanks, etc. Eu, embora seja de centro-direita, faço parte desse grupo, com visões de costumes francamente mais progressistas do que a média da população brasileira.

A esquerda sempre apontou, corretamente, a enorme desigualdade econômica do nosso país. Está na hora de ela se defrontar, então, com uma de suas consequências: o abismo de crenças e valores que existe entre a elite cultural (aqueles que têm espaço na mídia, nas artes, nas universidades) e o resto da sociedade.

Enquanto a esquerda progressista dominou o discurso nos meios institucionais, que falam de cima para baixo, como quem ensina, a direita aprendeu a falar no nível da população. E hoje todos falam em pé de relativa igualdade, todos têm voz. E então aquelas opiniões francamente de direita, antes vistas como "atrasadas" e até desprezadas pela elite cultural, hoje se fazem ouvir sem medo. Vivemos um momento mais democrático.

Mais democracia não significa necessariamente mais direitos de minorias e pautas progressistas. Significa apenas que as visões do povo estarão mais fielmente reproduzidas na política, sejam elas quais forem. É por isso que sentimos que vivemos uma série de retrocessos em pautas importantes, e isso pode estar apenas começando.

Pelos próximos anos, os debates mais importantes do Brasil devem se dar no campo da direita. O problema é que boa parte da direita mostrou se sentir à vontade com a violação das regras do jogo democrático se isso for o necessário para vencer. Conseguiremos reconciliar a opinião majoritária de direita ao funcionamento da democracia liberal, da qual ela tantas vezes se sentiu alienada e desprezada? Esse é o desafio.

Bolsonaro foi o ataque violento à própria democracia. Depois dele, terão que surgir alternativas que carreguem os valores da direita dentro das regras do jogo democrático. E os participantes tradicionais desse jogo, por sua vez, vão ter que aceitar e se acostumar com o fato de que a direita de verdade tem todo o direito de existir, propor seus valores e vencer.