São Paulo

Buemba! Buemba! Macaco Simão Urgente! O esculhambador-geral da República! Oba!

Os "minions" estão comemorando a semana da pátria lá em Orlando! Rarará! Piada Pronta: "A 123 diz que a crise é passageira". Rarará!

Galera Vermelha: Bolsonaro tinha rota de fuga, mas as passagens eram pela 123! Miou! E o bafo da semana! A inducação da indigestão Tarcísio. Adorei os livros didáticos do Tarcísio: dom Pedro 2º assinou a Lei Áurea e existem praias na capital paulista. Tá certo! Dom Pedro 2º aboliu a escravidão e foi para a praia aqui no bairro do Ipiranga! Rarará!

Ilustração de Fê para coluna de José Simão de 9 de setembro de 2023 - Folhapress

Pior, Tarcísio quer batizar um viaduto com o nome do Erasmo Dias. Aquele da ditadura que andava com um revólver e invadiu uma universidade a PUC! Viaduto Erasmo Dias, você passa e leva um tiro! Rarará!

Para piorar, o Tarcísio desfilou no 7 de Setembro dentro de um tanque. Onde começa um e acaba outro? Ele é um tanque! A PF e a socialite!

Aí a Polícia Federal foi atrás das financiadoras dos ônibus para Brasília do dia 8 de janeiro! Chegou na casa de uma socialite e ela estava em São Paulo fazendo cirurgia plástica! Vou presa, mas vou linda! Como aquela minha amiga que foi se internar no Sírio mas passou antes na manicure: "não vou chegar no Sírio de unha mal feita". Rarará!

Semana da pátria armada! Armada pelo Bolsonaro! Aula de história: dom Pedro 1º levantou a espada e foi comer a marquesa de Santos!

Dom Pedro levantou a espada e gritou: "feriadão ou morte". Mas, do jeito que ele era galinha, deve ter gritado "sexo ou morte". Rarará! Dom Pedro 1º levantou a espada e gritou: "Vai dar meeeerda". DEU! Rarará!

Nóis sofre, mas nóis chora.

Que eu vou pingar meu colírio alucinógeno!