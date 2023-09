Buemba! Buemba! Macaco Simão Urgente! O esculhambador-geral da República!

Ricardo Salles é hostilizado ao comprar orgânicos em supermercado. Gritaram: "E aí, Salles? Come orgânico mas enfia agrotóxico no rabo do povo".

Rarará! Justo ele, que é relator da CPI do MST! O maior produtor de orgânicos. Ele deve ter comprado orgânicos do MST! Rarará!

E tô rindo até agora com os advogados dos golpistas de 8/1 no Supremo! Um advogado confundiu "O Príncipe" de Maquiavel com "O Pequeno Príncipe": "Como disse o Pequeno Príncipe, os fins justificam os meios". O cliente pegou 14 anos! Rarará!

Uma outra disse que o cliente dela é inocente porque é um menino de 23 anos que sofreu lavagem cerebral. Isso, o menino de 23 anos sofreu lavagem cerebral, pegou um ônibus pra Brasília e quebrou tudo! Pegou nove anos! Rarará!

Ilustração de Fê Luiz para coluna de José Simão de 15 de setembro de 2023 - Fê/Folhapress

E o Piauí Herald: "Polícia americana teme chegada de novo fugitivo brasileiro. Que se esconde em casa de lutadores de MMA em Orlando, come em lanchonetes fast food e rouba joias".E ainda alerta: recomenda-se não chegar perto porque além de perigoso ele não é vacinado! Esse povo da Piauí tá cada dia melhor!

E o Bozo tem histórico de atleta: levou ouro, prata, bronze, diamante, Rolex e joias! Rarará!

E o discurso do João Campos, prefeito de Recife: "O recifense gosta de coisas enormes, com volume". E o recifense: "Tô fora!". Rarará!

E o site Pato Arrependido mostra Bozo e Micheque rezando a Oração do Dia: "Senhor, peça aos árabes que nos mandem mais joias pois aquelas que nos foram mandadas descobriram que estávamos vendendo". Rarará!

Nóis sofre, mas nóis goza!

Que eu vou pingar o meu colírio alucinógeno!