Dubai! Cópula do Clima!

Buemba! Buemba! Macaco Simão Urgente! O Esculhambador Geral da República!

Amanhã posse do Milei! Domingo Milei estará possuído! Aliás, mais possuído! E o classificado para a posse do Milei: "Precisa-se de boiadeiro com experiência para conduzir gado até a Argentina!".

Ilustração de Fê para coluna de Simão de 2 de dezembro de 2023 - Folhapress

E os minions estão divididos: uns querem ir pra posse do Milei e outros querem ir pra Paulista protestar contra o Flavio Dino. Vida de minion é dura! Rarara!

E atenção! Cópula do Clima. Dubai! Que só tem cimento! Sabe o que o Lula disse vendo aqueles prédios de100 metros de altura? "Depois implicam com o meu triplex". Rarara!

Aliás, Lula disse uma coisa que falo há anos. Guerra: "Lula ataca potências que lucram com guerra". Para onde vai tanta fumaça química de tanta bomba? Não são auto limpantes!

E Dubai é o Salão do Automóvel de 2050! Só não tem carro que voa! Ainda! Rarará!

E ontem eu vi na televisão um cientista dizendo que as geleiras estão derretendo! E o pinguim perguntou pro pai: "Pai, existiu mesmo gelo?"

Pai, o que é gelo? Gelo são duas pedras pra botar no uisque! A Era do Degelo!

E o Salles vai? Rarara! Alias, o novo apelido do Salles é FUMAÇALES! Rarara!

E o chargista Dalcio revela que os líderes chegaram a um acordo sobre o clima: vão deixar o ar condicionado da sala de reunião em 18 graus! A Cópula fica em 18 graus! Rarará!

Eu já estive em Dubai. Estava na porta do shopping quando uma mulher desceu de um Porsche com uma burca inteira de diamantes. Aí fui atrás dela, se caísse um diamante eu pegava e comprava um Porsche igual ao dela. Rarará!

E Bangu se chama a Nova Dubai: quente e cheio de milionários! Rarará!

E do jeito que estão tratando o planeta, a Cópula do Clima devia se chamar Cópula do Crime! E olha a comitiva que vai pra posse do Milei! Bolsonaro, claro! O Milei e o Miliciano! E Flávio e Eduardo e Zambelli e Michele! A Cópula do Crime! Ou seja, todos para Bangu, a Nova Dubai! Rarará!

Nóis sofre mas nóis goza!

Que eu vou pingar o meu colírio alucinógeno!