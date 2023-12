Buemba! Buemba! Macaco Simão Urgente! O esculhambador-geral da República!

Nova dupla da pesada no Supremo: Xandão e Dinão!

Melhor pedido para o Papai Noel: "Que toda gente chata se transforme em ar-condicionado". Acabou o calor no mundo! Rarará!

Piada pronta: "Jejum de Malafaia contra Dino dá errado e fiéis suspeitam que ele comia escondido". Rarará!

E já começaram as festas da firma! Confraternização! Ou como diz o outro: CONTRAFERNIZAÇAO! Rarará!

E não está fácil para ninguém! "Com o mundo em crise, ONU fecha sede temporariamente por falta de dinheiro!"; "Ana Hickmann ficou sem plano de saúde e recorreu ao SUS!"

Caramba! A ONU fechada e a Ana no SUS é o fim do mundo! O Armagedom! Rarará!

E o Milei gritou para os argentinos: "Vocês vão passar fome!". E os argentinos aplaudindo: "EEEEEE!". E sabe como se chama o ministro da Economia do Milei? Luis Caputo! Caputo da vida! Rarará!

Ilustração de Fê para coluna de José Simão de 15 de dezembro de 2023 - Fê/Folhapress

Esse não tem meta zero, está no zero mesmo. E a Argentina não tem ministro da Economia, tem sinistro da Economia! E o Haddad está ficando parecido com o Fernando Henrique! Sem chantilly! Rarará!

E a primeira medida da indigestão Milei: "Milei altera lei que impedia nepotismo e nomeia irmã!".

"Irmãcracia!" Irmã, pátria e família! Rarará!

E o bafo da semana: "Famoso influencer fitness Renato Cariani acusado de traficar drogas". Inclusive crack! E ele é minion. Nunca falha! Tem uma foto com o Bolsonaro, os dois fazendo muque! Massa muscular dez, massa cinzenta zero! Rarará!

E já estão chamando o Cariani de "Crackiani"! Deus, pátria, família e crack! Ele vai fazer um "podcrack" com Bolsonaro! Rarará!

E a melhor definição de vereador é a do vereador Henrique Albuquerque, de Pocinhos, na Paraíba. "Vereador Copa do Mundo: só aparece de quatro em quatro anos." E aí aparece e se reelege! Rarará!

Nóis sofre, mas nóis goza! Que eu vou pingar o meu colírio alucinógeno!

Mais ética na demagogia!