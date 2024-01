Buemba! Buemba! Macaco Simão Urgente! O esculhambador-geral da República!

Piadas Prontas! "Rolândia ganha o maior berçário de pintinhos do Brasil". Escolheram a cidade pelo nome, só pode ser! Dez meses após o incêndio. Teve até incêndio. Também, um monte de pinto junto só podia pegar fogo!

Ilustração de Fê para coluna de José Simão - Fê

"Marido entra na Justiça para o amante da esposa devolver a mulher." Nunca vi corno entrar na Justiça para deixar de ser corno! Rarará!

E atenção! A volta da Marta, viva! Tô adorando a Marta como vice do Boulos! Ela fala assim: "Sapopeeemba", "Vila Nova CachoEIrinha" e "presidente Luula!". E quando terminar o comício ela vai gritar para o povo: "Ça va sans dire!". Rarará! Ela é superfina! A cereja do Boulos! Rarará! A Marta é a cereja do Boulos! E foi uma grande prefeita. Prefeita e "prefesteira"!

E esta semana foi aniversário de São Paulo. São Paulo foi fundada há 470 anos. E afundada pelo Nunes! O não prefeito! Ninguém conhece o Nunes.

Outro dia vi na televisão: um boneco de cera com barba preta. Tipo Zé do Caixão!

Tipo figurante de filme do Zé do Caixão! Rarará!

São Paulo parece a capital do Líbano: Haddad, Kassab, Skaf, Maluf e Alckmin!

São Paulo tem tanto gay que devia se chamar São Paula! O prédio de um amigo tem tanto gay que se chama prédia! Rarará!

E o meme do dia: o Moro com o boné do Sérgio Mallandro com a legenda: "Quando falar em Sérgio Mallandro tem que especificar qual". Porque tem o Sérgio Mallandro humorista e o Sergio Moro, que é malandro! Rarará!

E o Lula busca conter explosão na conta de luz! Tudo bem! Eu carrego o celular no corredor do prédio. Vaquinha com os vizinhos! E tomo banho frio! Não dá nem para bater uma! Rarará!

Nóis sofre, mas nóis goza!

Que eu vou pingar o meu colírio alucinógeno!

Mais ética na demagogia!