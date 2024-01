Buemba! Buemba! Macaco Simão Urgente! O esculhambador-geral da República!

Piada pronta: Bolsonaro passou o Ano-Novo em Milagres! Milagre ele ter passado em Milagres e não na Papuda! Rarará!

Não há milagre que faça ressuscitar esse múmia. E acaba de sair uma nova dupla sertaneja com Milei e Bolsonaro: Milei e Milivrei! Rarará!

E sabe como se deseja feliz 2024 na Argentina? Feliz 2020 de quatro! Dois mil e vinte de quatro! Porque os argentinos vão passar o ano de quatro com esse Milei! Feliz 2.024% de inflação! Rarará!

E esses temporais de São Paulo se chamam temporais Salles: derrubam umas 80 árvores!

E o nosso leitor Ciro Botelho mandou a previsão para 2024: "Voce não é rico como o Messi, o PIB desce, a barriga cresce e o pinto amolece!". Não é previsão, é maldição! Rarará!

Ilustração de Fê para coluna de Simão de 13 de janeiro de 2024 - Folhapress

E o vereador anticristão? O vereador Rubinho Gomes, ex-MBL, quer criar a CPI do padre Júlio Lancellotti! Quer passar um raio-x nas ONGs! No Sírio, no Einstein ou no SUS? No SUSTO!

Pior, quem for flagrado dando comida para morador de rua sem autorização da prefeitura paga uma multa de R$ 17 mil! Três dúvidas: 1) Quem vai fiscalizar? 2) Se eu for flagrado dando comida, como eu pago a multa? Passo um Pix para o vereador? Rarará! 3) E para onde vai o dinheiro? Para o gabinete do anticristão!

E o Piauí Herald: "MBL quer mudar a Bíblia para que Jesus não divida mais pão com os pobres". Senão será multado! Rarará!

E São Paulo tem prefeito? Tem, eu vi um dia na televisão: um homem de cera com uma barba preta! Tipo figurante de filme do Zé do Caixão!

Fatos marcantes de 2023: "Mijão e Maria do Pó, os criminosos mais procurados do país". "Por vingança, mulher corta pênis do marido, joga órgão na privada e confessa crime em São Paulo." Burra! Rarará!

E o adesivo no vidro detrás de um carro: "Último dia vendendo queijo! Passei na PMMG". Melhor voltar para o queijo! Rarará!

Nóis sofre, mas nóis goza!

Que eu vou pingar o meu colírio alucinógeno!