Buemba! Buemba! Macaco Simão Urgente! O esculhambador-geral da República!

Um homem chegou bêbado em casa e disse: "Mulher, hoje vamos fazer o diabo na cama". Nove meses depois nasceu o Bolsonaro! Rarará!

Piada pronta: "‘My name is Eduardo Girão’; senador discursa em inglês para agradecer a Musk". "And my name is Bond, James Bond." "And my name is Simão, José Simão". Quer dizer, ele discursou no que ele acha que é inglês: "Tank you fri spich". E como ele é do Ceará deve falar: "Bichi Park". Rarará!

Precisa ser muito colonizado para discursar em inglês para bajular um bandido. Esse Musk quer criar uma milícia digital neofascista! Desculpe o trocadilho, um "musqueroso!" Rarará!

E essa: "Deputado do PT Chico Vigilante erra o nome de Musk: Elen Muski". Rarará!

Ilustração de Fê para coluna de Simão de 13 de abril de 2024 - Folhapress

Ele tem cara de Elen mesmo, nervosinha! Nervosinha com o Xandão, e Bozo é idolatrado pelo Rei do Porco! Nervosinha com a China! A Guerra dos Xis! Xis do Twitter versus Xis de Xandão! Os minions amam esse Musk dono do Twitter, óbvio!

E o Piauí Herald: "Em vigília por Elon Musk, patriotas acampam em frente a telefone celular". E mais essa: "Bolsonaro tem o pé ungido por empresário durante oração em Mato Grosso". O empresário é conhecido como o Rei do Porco! Rarará! Rei do Porco lava o pé do porco! Rarará!

O Brasil é o país da piada pronta! E atenção! Isso que é marketing! O Boldt Burger postou: "Conte-nos sua história de corno, se nos comovermos ganhe um hambúrguer". Comentários: "Pode preparar 80 hambúrgueres que eu estou chegando". "Tenho várias, posso ganhar mais de um?" "Eita que finalmente chegou a minha hora!"

E como diz o velho ditado: o chifre é próprio do homem, o boi usa de intrometido! Rarará!

Nóis sofre, mas nóis goza!

Que eu vou pingar o meu colírio alucinógeno!