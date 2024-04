Buemba! Buemba! Macaco Simão Urgente! O esculhambador-geral da República!

Pão Francês: Macron! Pão Que o Diabo Amassou: Bolsonaro! Rarará!

Frase da semana: até os fugitivos de Mossoró foram presos e o Bolsonaro nada!

Piada pronta! Time argentino TALLERES convida diretoria do São Paulo para almoçar! E depois janta em campo! Rarará!

E acaba de ser lançado o vinho Bolsonaro. Se chama Il Mito! Errado! Devia ser Vomito! Vomito Bolsonaro! Rarará!

E tem o espumante Michelle! Espumante porque você bebe e depois espuma! Rarará!

E o bafo da semana: o affair Lula e Macron! Dois adolescentes saltitantes de mãos dadas!

Sensacionalista: "Lula não liga no dia seguinte e deixa Macron inconsolável". Macron no Brasil: a França soltou a franga! Rarará!

E atenção! Tá aberta a temporada de caça ao marreco. O Moro vai ser cassado. O conje já era! Tá sendo analisado pelo TRE-PR. E a sigla do TRE do Pará é TRE-PA! De Pernambuco é TRE-PE! E do Maranhão é TRE-MA! Trepe, trepa e trema! Rarará!

Ilustração de Fê para coluna de José Simão - Fê/Folhapress

E o Moro já deveria ter sido cassado quando foi padrinho de casamento da Carla Zambelli! Rarará!

E o Piauí Herald: "Guia turístico Lonely Planet lança guia com todas as embaixadas onde Bolsonaro pode se esconder". Tem de todo tipo. Com piscina, com churrasqueira, com estande de tiro!

Como o Lonely Planet é um guia muito respeitado, sugere O Recanto dos Fascistas! Rarará!

E essa: "Presidente do Senegal assume cargo e apresenta duas primeiras-damas". Tá certo! Se monogamia fosse normal não teria tanto motel!

E mais essa: "Irmão de Bolsonaro vira réu por caso de homofobia". Chamou um funcionário de supermercado de "viadinho". É de família. Tá no DNA! DNA ruim! Sangue ruim! Rarará!

Nóis sofre, mas nóis goza!

Que eu vou pingar o meu colírio alucinógeno!