São Paulo

Buemba! Buemba! Macaco Simão Urgente! O esculhambador-geral da República!

Colunas e Blogs Receba no seu email uma seleção de colunas e blogs da Folha Carregando...

Piadas Prontas! 1) Maria do Cabaré confirma pré-candidatura a vereadora de Natal pelo Podemos! Então é Fodemos! Ué, não é dona de cabaré? Rarará! 2) "Dentadura de mulher de Maduro escapa durante discurso de 1º de Maio!". Então é "dintadura"! Até a dentadura quer escapar da Venezuela! Rarará! 3) "Deputado federal se veste de mulher para celebrar o Dia das Mães!" E olha o nível: "Prefeito de Cantagalo xinga eleitores em evento: "Não quero voto de ninguém e vocês vão todo mundo à merda". Ele não quer voto, quer cachaça! Canta de galo! Rarará!

E essa: "Fiéis abandonam culto na Assembleia de Deus após pastor criticar ajuda a animais no Rio Grande do Sul". Isso! Toda vida importa! E me emocionei muito com o amor que os gaúchos tem pelos animais!

E o Eduardo Leite Coalhado: "Leite cita receio por impacto de doações no comércio e depois se desculpa". Ou seja, parem de mandar doações! E o meme: "Por gentileza, vocês poderiam parar de doar para não atrapalhar o comércio?". Parabéns! Isso é que é saber gerir uma catástrofe!

E o "Boçalnaro" só apareceu para espalhar fake news do Rio Grande do Sul e criticar o Lula! Se ele não estivesse podre de erisipela, estaria andando de jet sky na enchente!

E mais essa buemba maravilhosa: "Parada LGBT+ de São Paulo convoca público a usar verde e amarelo, após performance de Madonna e Pablo Vittar!". Resgataram o verde e amarelo! O gado está nu! Rarará!

Ah, e esse deputado federal que se vestiu de mulher no Dia das Mães é o sargento Isidório da Bahia, pastor, ex-gay, que já xingou a Daniela Mercury de serva de satanás! Rarará!

E nunca duas letrinhas causaram tanta notícia e tanta comoção: R e S! RS! Como postou aquela minha amiga: "Somos todos gaúchos".

Nóis sofre, mas nóis goza!

Que eu vou pingar o meu colírio alucinógeno!