O jogo mais esperado do Campeonato Brasileiro deixou a desejar em técnica e emoção, embora tenha sido exemplar para demonstrar por que o Botafogo lidera com sete pontos à frente do vice-líder —agora o Grêmio, que tomou o lugar do Palmeiras.

Com plano de jogo bem definido, o Glorioso deixou o Palmeiras jogar até chegar em seu campo e passou a dificultar a vida alviverde.

Na primeira finalização carioca, já depois da metade do primeiro tempo, Tiquinho fez o que tem feito sempre: o gol da vitória botafoguense, o décimo dele no torneio, em lance esperto, mas gol que Weverton poderia ter evitado.

Tiquinho Soares em vitória contra o Palmeiras no Allianz Parque; atacante do Botafogo é o artilheiro do Campeonato Brasileiro - Amanda Perobelli - 25.jun.23/Reuters

O goleiro não evitou, viu Raphael Veiga desperdiçar seu quarto pênalti em 32 cobrados com a camisa alviverde, assim como viu, e de perto, olhos bem abertos, quase de pavor, Victor Sá jogar para fora o 2 a 0 também no segundo tempo.

Verdade que nem foi tão para fora como o pênalti perdido.

O Palmeiras esbarrou no sólido esquema defensivo carioca e ainda se submeteu ao risco constante dos contra-ataques, na segunda derrota seguida de Abel Ferreira para treinadores seus compatriotas —a primeira para Renato Paiva, do Bahia, e agora para Luís Castro, o galã da Estrela Solitária.

Enquanto o Glorioso passou pelo teste de fogo, o Palmeiras tem tabela complicada pela frente, com Athletico Paranaense, na Arena da Baixada, Flamengo, em casa, e Inter, no Beira-Rio.

Abel Ferreira deve conhecer Carlos Drummond de Andrade e sabe que "no meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho", na 12ª rodada, chamada Tiquinho.

Quantas mais haverá?, eis a questão.

Visitantes gentis

O São Paulo perdeu do Cruzeiro (1 a 0) no Horto e seguiu sem vencer fora de casa.

O Corinthians perdeu do Athletico Paranaense (1 a 0) na Baixada e seguiu com apenas uma vitória como visitante.

Ambos jogaram mal, mas enquanto o tricolor acabou vítima de gol contra com jogador cruzeirense, que participou do lance, em impedimento (igual ao gol feito em 2021 pelo palmeirense Gustavo Gómez, para o São Paulo, então, bem anulado), o alvinegro escapou de ser goleado, obviedade que escapou de Vanderlei Luxemburgo, capaz de dizer que seu time foi superior no segundo tempo e que o gol sofrido aconteceu fruto de bola parada, apesar de não ter sido.

Nada estranho para quem confundiu a Ferroviária com o Fortaleza e parece viver realidade paralela.

Quadrangular paulista?

Com um empate nesta noite, em Parque São Jorge, o Corinthians garantirá lugar nas semifinais do Campeonato Brasileiro de mulheres pois ganhou do Cruzeiro por 2 a 1 no jogo de ida.

Com o que se juntará a outros três times de São Paulo que se classificaram brilhantemente nas quartas de final: o São Paulo que, sétimo colocado na primeira fase, eliminou, na casa verde, o favorito Palmeiras ao vencer por 3 a 1 —4 a 2 no placar agregado; a Ferroviária que despachou o Inter ao somar 4 a 0 (1 a 0 e 3 a 0) nos dois jogos e o Santos, que aplicou estonteantes 7 a 2 no Flamengo (3 a 1 e 4 a 1) —tanto as Sereias da Vila quanto as Guerreiras Grenás para confirmar o favoritismo delas.

As Brabas corintianas devem fazer uma semifinal com as Sereias e as tricolores enfrentarão as Guerreiras, em autêntico quadrangular paulista.

Os jogos só serão disputados depois da Copa do Mundo.