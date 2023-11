Como todo campeonato em qualquer parte do mundo, o Brasileiro mistura riqueza técnica com pobreza, mas, como poucos, oferece emoções sem parar.

Como diz o jornalista Arnaldo Ribeiro, o torneio nivelou por baixo a parte de cima da tábua de classificação e por cima a parte de baixo.

De fato, a disputa pelo título está tão acirrada que o máximo de pontos que o campeão poderá obter será a marca de 72 pontos, com o que ficará parecido ou igual a apenas outras cinco edições do campeonato de 2005 para cá.

O campeão com menor número de pontos foi o Flamengo, em 2009, com 67 pontos, única vez em que o vencedor não ultrapassou a marca dos 70 pontos.

Petkovic comemora o título de 2009 após o Flamengo bater o Grêmio por 2 a 1, no Maracanã - Ricardo Nogueira - 6.dez.09/Folha Imagem

Ao mesmo tempo, a briga para não cair também está em vias de exigir a maior pontuação de todos os tempos.

Foi o Coritiba, no mesmo ano de 2009, quem caiu com o maior número de pontos, os tais mágicos 45 pontos.

Os rebaixados no Brasileiro de 2009 - Reprodução

Pois eis que neste Brasileirão até quem já tem 47 pontos ainda não se sente totalmente seguro.

Estamos mesmo vendo o campeonato mais equilibrado do Planeta Bola, longe de ser o melhor, primazia disparada da Premier League, embora seja impressionante o desempenho de quatro das cinco equipes espanholas na atual Liga dos Campeões da Europa; apenas o Sevilla não é líder do seu grupo.

Lucas Ocampos, do Sevilla (azul), em lance da partida PSV 2 x 2 Sevilla, em Eindhoven, Países Baixos - Piroschka Van De Wouw - 3.out.23/Reuters

Temos visto sim bons jogos pelos gramados do Patropi.

Entre os mais recentes, Flamengo e Bragantino foi um deles, sem necessariamente ter sido de muitos gols, ao contrário, limitou-se a apenas um, dos rubros-negros.

Lance de Flamengo 1 x 0 Bragantino, no Maracanã - Cláudia Martini - 24.nov.23/Xinhua

Estas linhas, mal traçadas antes de Flamengo x Atlético Mineiro, acompanhavam a enorme expectativa para o clássico no Maracanã, não apenas pela rivalidade que os mineiros conferem ao jogo como, principalmente, pelo momento de ascensão de ambos os times na luta pelo título.

E estas mesmas linhas podem enfatizar quão bom acabou sendo a disputa entre Vasco e Corinthians, em São Januário, partida cuja expectativa era apenas a de ser guerreada e que acabou com ótimos momentos técnicos, principalmente no primeiro tempo, apesar da chuva forte que desabava sobre o Rio.

Romero comemora gol no jogo Vasco 2 x 4 Corinthians, em São Januário - Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Excelente que o resultado tenha praticamente eliminado o risco de queda do alvinegro ao atingir 47 pontos, mas só praticamente.

Péssimo que tenha significado a possibilidade da quinta queda do Vasco, hoje com 42 pontos, dois jogos a disputar, um fora de casa, com o Grêmio, e outro dentro, com o Bragantino, quando possivelmente precisará dos seis pontos para escapar —algo que soa como hercúleo.

Enfim, "habemus campeonatum", significa dizer para a rara leitora e para o raro leitor que não apreenderam latim, como o pobre escriba, "temos campeonato"!

E será de matar do coração nas duas pontas até o fim, satisfação garantida ou seu dinheiro de volta.

RESSURREIÇÃO DOS BANIDOS

Ricardo Teixeira e Marco Polo Del Nero, os dois banidos do futebol e impedidos de sair do Brasil, querem voltar a mandar no futebol e escolheram Rubens Lopes, o Rubinho, presidente da Ferj, para suceder Ednaldo Rodrigues na CBF.

Tudo porque viram cortadas as fontes que ainda os abasteciam, em contratos com a Klefer de Kléber Leite, ex-presidente do Flamengo que até contratou grande empresa de assessoria de imprensa para distribuir notas contra Rodrigues.

Leite foi sócio do falecido J.Hawilla, um dos principais delatores do Fifagate e mecenas para um certo tipo de gente da mídia esportiva.