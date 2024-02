Doutor Sócrates um dia disse: "O Corinthians é um estado de espírito".

Eu acrescentaria, sem nenhuma segunda intenção em relação ao maior rival que, hoje em dia, espírito de porco.

O vizinho Sandro Macedo, sempre espirituoso, acrescentou os "esses", que escasseiam no vocabulário do atual desgovernante do clube, ao nome do cartola: Augustus Melos.

Apelido mais que certeiro, que passarei a adotar sem dar mais crédito ao autor, entre outros motivos porque, como eu castigo a rara leitora e o raro leitor três vezes por semana nesta Folha, e ele só uma (aumentem, aumentem), acabarei como pai da ideia.

Augustus Melos também não é um só.

É como a maioria dos que dirigem o futebol brasileiro.

Ele ficou com a chamada herança maldita de Duilio Monteiro Alves, que não come os "esses", mas evacuou como ninguém as misérias alvinegras, em gestão criminosa que deveria culminar com sua expulsão do clube.

Augustus Melos, em um mês, conseguiu superá-lo ao transformar o Corinthians em piada. De péssimo gosto.

Augusto Melo, no dia da eleição no Corinthians - José Manoel Idalgo - 25.nov.23/Agência Corinthians

Enumerar todas as barbaridades já cometidas seria ocioso, porque mais que conhecidas, algumas citadas por Macedo.

Augustus Melos pouco se importa com o que pensem e digam dele em seu vendaval de barbaridades, fruto de mídia training malfeito, em que palavras-chave são repetidas e quase nunca conectadas entre si, verdadeiro dialeto incompreensível: "Semana que vem vocês vão ter uma surpresa, são todos técnicos, todos profissionais, só faltam detalhezinhos, tenho certeza de que se Deus quiser vai dar tudo certo" e por aí afora. A última novidade é a de dizer que jamais prometeu nada, ao mesmo tempo em que seus atos mostram o medo que tem das torcidas organizadas.

O S que preocupa Augustus é o $. Desde sempre.

Era quando assumiu o União Barbarense como entreposto de jogadores e o levou ao buraco.

E seguiu sendo ao batalhar por seis anos para chegar ao poder, pelo voto de protesto e financiado sabe Deus por quem, no segundo clube mais popular do país —o primeiro do maior e mais rico mercado do Brasil.

Como tem dúvidas se chegará ao fim dos três anos de mandato, mostra-se sôfrego e escorrega em todas as cascas de banana que pode, a ponto de atravessar a rua para pisá-las.

Parece tão inverossímil que lembra o vencedor da eleição para presidente de 2018, cujos resultados a epidemia revelou apenas como pior face.

Classificação do Corinthians no Campeonato Paulista em 7 de fevereiro - Reprodução

Alguém disse, e não foi Sócrates, ainda o jogador, não o filósofo, que o Brasil é maior que o abismo.

Talvez o Corinthians também seja, embora mais três anos como os anteriores possam demonstrar que não.

E a questão está longe de saber se o time cairá para a segunda divisão do Paulistinha, o que poderia até acabar com o monstrengo que há décadas perdeu razão de ser. Mas nem Augustus tem competência para tanto, por mais que se esforce.

O problema está no tamanho da sangria que se avizinha no exangue clube de Parque São Jorge.

Administrações ruinosas o Corinthians conheceu muitas, uma delas, em 1972, de Miguel Martinez, que ficou 15 meses na presidência e sofreu impeachment.

Então, a dívida corintiana estava na casa do US$ 1 milhão, algo impensável àquela época.

Hoje, há quem garanta que, somada à dívida do estádio, supera 400 milhões. Também de dólares!

Entre os "esses" e o $, com o perdão do mau trocadilho, a situação é de alarmante SOS.