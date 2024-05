Para não dizerem que não falei de flores, que aqui só se crítica, que exagero em elogios aos jogos na Europa, principalmente, os do Campeonato Inglês, reconheço que até o 0 a 0 entre Corinthians e Fortaleza foi jogo bom de ver.

E que só terminou sem gols porque o goleiro dos cearenses, João Ricardo, fez três grandes defesas e um milagre, e o dos paulistas, Carlos Miguel, fez uma grande defesa e um milagre.

O placar moral do jogo disputado no sábado (4) à noite em Itaquera, com mais de 42 mil torcedores, foi de vitória corintiana, digamos que por 4 a 2 se os goleiros estivessem em jornada menos feliz. Como são pagos para defender e também fazem parte do espetáculo, nada a reclamar.

Raniele, do Corinthians, disputa a bola com Pedro Augusto, do Fortaleza, durante empate sem gols na Neo Química Arena neste sábado (4) - Carla Carniel - 4.mai.23/Reuters

O Fortaleza está mais que consolidado como time graças ao excelente trabalho do argentino Juan Vojvoda.

O Corinthians, enfim, mostrou algum padrão, teve paciência, pôs a bola no chão e criou tanto que fez do goleiro adversário o melhor em campo.

Quem foi ao estádio não se arrependeu.

É nem só de Corinthians x Fortaleza viveu o sábado de futebol.

Fluminense e Atlético Mineiro também disputaram belo clássico em Cariacica, no Espírito Santos, já que o Rio de Janeiro estava ocupado com Madonna.

E o jogo terminou com o justo empate, por 2 a 2, depois que o tricolor fez 2 a 0 e Vargas, ao entrar para substituir Hulk, marcou duas vezes para manter o Galo invicto, assim como o Fortaleza segue sem derrota.

Aliás, foi uma tarde de coincidências.

Fernando Diniz pôs Alexsander e Renato Augusto no 14º minuto do segundo tempo em campo e, aos 15, o primeiro passou para o segundo fazer 2 a 0.

Aí, Gabriel Milito pôs Igor Gomes e Vargas no 28º minuto e 11 segundos depois o primeiro passou para o segundo para fazer 1 a 2.

Estrela de um treinador, estrella de outro, importa dizer que o jogo foi também de nível bastante aceitável, o que é animador.

Mesmo Bragantino 1, Flamengo 1, principalmente no segundo tempo, esteve longe de ser daqueles jogos de dar sono ou causar irritação a não ser no chororô rubro-negro.

Tudo bem que o sábado só teve empates e que empatar equivale a ficar estacionado, mas tinha o domingo.

O São Paulo viajou para Bahia, onde enfrentou o Vitória, no Barradão, em jogo prejudicado por chuva forte e gramado pesado, além de expulsão, aos cinco minutos, que deixou o tricolor com um a mais para vencer sem drama por 3 a 1.

Mais que o Cuiabá, o Palmeiras venceu o calor na Arena Pantanal, por 2 a 0, ao seu modo: na conta do chá, em nova exibição do atrevido menino Estêvão.

Jogo bom mesmo, no domingo, foi entre Botafogo e Bahia, vitória tricolor por 2 a 1 e uma lição do VAR no boquirroto John Textor, em seus seguidores e nos que se aproveitam das bobagens dele para justificar más atuações de seus times pelas más arbitragens, como fizeram os flamenguistas e os gremistas, que deveriam chorar na cama.

Os apitadores são ruins. Daí a dizer que são desonestos só com provas.

NOTE BEM

Nem falei dos quatro gols de Haaland na vitória do Manchester City sobre o Wolverhampton por 5 a 1.

Para não chatear os apavorados Gunners…

KIRRATA

Onde você leu na coluna dominical (5/5) que, entre os times da Série A da Copa do Brasil, o Goiás ganhou do Cuiabá por 1 a 0, leia, por favor, que o Bahia ganhou do Criciúma por 1 a 0, ambos sim da Série A.

O Goiás ganhou mesmo, mas é da Série B.