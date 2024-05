Barueri, com gramado natural, recebeu dois dos times donos de gramados artificiais, para ser palco de ótimo jogo entre Palmeiras e Athletico Paranaense.

Duelo tático entre dois treinadores perfeccionistas e com vitória de Cuca sobre Abel Ferreira.

É claro que se o excelente Bento não defende o pênalti ao fim do primeiro tempo o placar poderia ser outro, ainda mais que em seguida Pablo pôs o Furacão na frente.

Zé Rafael (Palmeiras) e Erick (Athletico-PR) disputam a bola durante partida pelo Campeonato Brasileiro na Arena Barueri - Divulgação/Palmeiras

Mas mesmo no primeiro tempo os rubros-negros foram melhores, mais perigosos, souberam, às duras penas, enfrentar os endiabrados Endrick e Estêvão, fizeram Weverton trabalhar e assim se mantiveram no segundo, mesmo depois de ficar com um jogador a menos.

Vitória justa do líder e candidato a brigar pelo título.

Soberba corintiana

O Corinthians pensou que poderia enfrentar o Flamengo de igual para igual no Maracanã com mais de 57 mil torcedores e em busca de evitar uma crise na Gávea.

Perdeu só por 2 a 0 porque Carlos Miguel fez cinco ótimas defesas, embora tenha falhado no gol de Pedro que abriu o marcador.

O treinador português António Oliveira precisa entender que o campeonato disputado pelo alvinegro não é o mesmo do rubro-negro, mas o dos que lutarão para evitar riscos de rebaixamento.

Incríveis brabas

Única alegria da Fiel, as Brabas se superaram no Dia das Mães.

Perdiam de virada para o São Paulo por 2 a 1, em Itaquera com 12 mil pessoas e, já no acréscimos, viraram para 3 a 2 como se fossem o Real Madrid masculino.

Com o que mantiveram a invencibilidade de dez jogos no Campeonato Brasileiro, seis pontos à frente do vice-líder Palmeiras, apenas um empate no torneio, contra a Ferroviária, a outra equipe invicta até aqui e em terceiro lugar.

Sob sol escaldante pela manhã do domingo (12), as Brabas, mais uma vez, fizeram gols ao fim do jogo porque, além da óbvia superioridade técnica, apesar de menor do que já foi em anos anteriores, o preparo físico do time faz diferença.

O preparo físico e a insistência de quem acredita que os jogos só acabam quando terminam.

Olhos em Londres

Nesta terça-feira (14), às 16h, com transmissão pela ESPN e Star+, o jogo que deve decidir a sensacional Premier League de 2023/24: Tottenham x Manchester City, prélio atrasado e isolado para que ambos completem suas penúltimas participações no campeonato.

Os Spurs ainda sonham com vaga na Champions e os Citizens, se vencerem, livrarão dois pontos sobre o líder Arsenal e praticamente garantirão o inédito tetracampeonato inglês, porque jogam em casa na última rodada contra o West Ham, em nono lugar.

O empate, porém, praticamente dará o título aos Gunners, pois ficarão ambos com o mesmo número de pontos e os londrinos, com três gols a mais de saldo, receberão o 15º colocado Everton na derradeira rodada.

A Premier League chega ao estertor mais viva do que nunca.

E a seleção?

Um jornalista europeu jamais entenderia a única crítica de um jornalista brasileiro sobre a convocação de Dorival Júnior para amistosos e Copa América: ele preferiria Gustavo Scarpa no lugar de Raphinha.

"Mas, como?", perguntaria o inglês ou o espanhol ou o grego.

"Scarpa se deu mal na Inglaterra e na Grécia e Raphinha se deu bem no Leeds United e no Barcelona!".

Pois é, mas Raphinha nunca convenceu de amarelo e Scarpa tem a criatividade que falta à Seleção.