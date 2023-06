Ultimamente, o Chile tem tido uma vida política muito agitada e, acima de tudo, contraditória. Para dizer a verdade, o que o país andino está vivendo é o esgotamento de um modelo de convivência que tem suas raízes políticas e institucionais na ditadura de Pinochet e na sua transição para a democracia. De fato, no Chile, ninguém planejou a transição de um regime autoritário para a democracia. Foi um acidente imprevisto para o regime ditatorial após a derrota inesperada de um plebiscito que esperava vencer em 1989.

Como resultado, o Chile de hoje ainda tem uma Constituição herdada do período autoritário e um modelo econômico ultraliberal em que a educação e a saúde pública — entre muitas outras coisas— são "pagas conforme o uso" e a aposentadoria é administrada pelo mercado —e, por isso, uma mulher recebe menos quando contribuiu com o mesmo que um homem porque estatisticamente ela tem uma expectativa de vida mais longa.

Assim, independentemente de quem tenha governado desde 1990, o modelo herdado do regime pelo pinochetismo não foi possível de ser alterado. Isso tem sido a raiz do descontentamento de muitos setores da cidadania (especialmente os mais jovens) que perceberam que a política institucional tinha muita pouca margem para mudar as coisas. Um descontentamento que eclodiu há mais de uma década com a rebelião dos estudantes do ensino médio e que não parou de se agravar até 2019, quando os protestos tomaram as ruas da capital. Foi então que o presidente conservador, Sebastián Piñera, prometeu redigir uma nova Constituição.

Essa promessa foi tanto uma esperança quanto uma miragem, porque muitas pessoas conferiram ao processo constituinte resultados mágicos. Uma espécie de refundação do Estado e da sociedade chilena, sem levar em conta duas coisas: que, ao mesmo tempo, era preciso administrar uma realidade complexa em um contexto de uma crise sanitária e econômica muito grave; que a realidade de um país não pode ser transformada a partir da escritura de um documento, mas somente com a vontade política de muitos setores.

Desde então, em termos eleitorais, muitas coisas aconteceram: uma eleição presidencial na qual o candidato de esquerda Gabriel Boric venceu, dois plebiscitos (um para decidir se a Constituição deveria ser mudada e outro para rejeitar um projeto de Constituição) e duas eleições para eleger membros de um conselho constituinte (a primeira vencida pela esquerda e a última, em 7 de maio, na qual a extrema direita teve ampla maioria).

Em pouco mais de dois anos, o Chile deixou de ser a esperança branca da esquerda alternativa (com um jovem presidente formado em movimentos sociais) para se tornar a ameaça autoritária da direita radical com raízes trumpistas e bolsonaristas. É por isso que hoje muitos analistas estão se perguntando como eleger em 2021 uma assembleia constituinte com maioria absoluta de independentes de esquerda e, dois anos depois, uma nova constituinte com uma supermaioria de direitas, liderada pelo Partido Republicano, de inspiração pinochetista.

É óbvio que a vitória da extrema direita está relacionada a uma espécie de estado de espírito reacionário que está varrendo o mundo, onde o descontentamento, a raiva e a frustração são canalizados para personagens como Trump, Bolsonaro ou Meloni. De fato, o vencedor da última eleição, José Antonio Kast, pertence a essa família ideológica e, apesar de seu discurso "antipolítica", ocupa cargos públicos desde 1996, tendo sempre pertencido ao partido conservador e tradicional UDI, e seu irmão e mentor foi ministro de Pinochet.

Mas, além dessa onda ideológica global, os resultados de 7 de maio também estão relacionados ao fato de que as questões mais relevantes da campanha nessas eleições foram aquelas que normalmente favorecem a direita: imigração, segurança e inflação. A chegada de imigrantes venezuelanos nos últimos anos levou a um florescimento do discurso racista que pede o fechamento das fronteiras. Da mesma forma, a crescente preocupação com o aumento da criminalidade (muito ligada a redes de drogas) e a deterioração da segurança fez com que o discurso do "punho de ferro", sempre usado pela direita radical, fosse bem recebido. E a questão da inflação e do alto custo de vida, resultado de uma conjuntura internacional de recessão, desgastou o governo do presidente Boric.

No entanto, essas duas questões se voltam para a estrutura institucional na qual as eleições foram realizadas. De acordo com a lei eleitoral, os 16 distritos muito pequenos com uma fórmula proporcional aberta significaram uma super-representação da direita radical do Partido Republicano, com 35,6% dos votos, conquistando quase metade da representação, enquanto as formações tradicionais de centro que concorreram na coalizão Todo por Chile não obtiveram nenhum representante, apesar de terem conquistado 10% dos votos. Além desse formato institucional, foi adicionado o mandato de "voto obrigatório", que levou às urnas um setor da cidadania que normalmente não vota e, quando o faz, parece favorecer o discurso populista de direita.

Por outro lado, a esquerda terá que realizar uma autocrítica, pois a culpa pela derrota não é responsabilidade apenas do entorno e dos poderes instituídos. Para dizer a verdade, a assembleia anterior, com uma maioria de membros da esquerda social, não teve a capacidade de administrar o mandato anterior. O processo anterior de elaboração de uma proposta constitucional foi contaminado por uma combinação trágica de maximalismo, superexposição midiática e, até certo ponto, frivolidade. A presença de 20% de votos inválidos e em branco no dia 7 de maio é a expressão do cansaço que um setor dos cidadãos acumula em relação ao trabalho de seus políticos.

Eleitores votam em estação de trem em Santiago para escolher os membros do conselho constitucional - Martin Bernetti - 7.mai.23/AFP

Mas o processo constituinte chileno ainda não terminou. O conselho constituinte recém-eleito terá de trabalhar em um projeto de lei fundamental preparado por um conselho de especialistas composto por acadêmicos. Finalmente, o povo chileno terá que voltar às urnas em dezembro, tendo concordado (ou não) com o novo projeto de Constituição, para decidir se o aceita ou não.

O paradoxo dessa nova conjuntura é que o presidente Boric —depois de conhecer o resultado— sugeriu à direita que não faça o mesmo que fez na assembleia constituinte anterior e que busque um consenso. Enquanto isso, o partido de Kast, que não queria uma nova Constituição, terá que liderar a assembleia constituinte.

De qualquer forma, há aqueles que assimilam esses resultados com o início de um estágio contrarrevolucionário. Se as eleições de 15 e 16 de maio de 2021 para escolher os membros da primeira assembleia constituinte e a vitória de Gabriel Boric em 19 de dezembro do mesmo ano nas eleições presidenciais significaram uma "primavera chilena", os resultados da última eleição parecem mostrar o advento do outono. Ou, como diria um aficionado por símiles históricos (e pensando na Revolução Francesa), teve início no Chile um processo de fechamento autoritário: começou a fase do "termidor".