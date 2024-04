No domingo (5), os cidadãos panamenhos elegerão seu novo presidente, mas antes disso, as pesquisas realizadas nas últimas semanas revelaram uma série de padrões. José Raúl Mulino ganha aproximadamente 25% a 30% dos votos, seguido por três candidatos com 15% a 10%: Martin Torrijos, Rómulo Roux e Ricardo Lombana.

Com esses prognósticos, é complicado que o candidato Mulino não vença, porque trata-se de uma diferença de 10 pontos entre o primeiro e o segundo lugar, mas, sobretudo, porque há três candidatos com mais de 10% empatados em segundo lugar. Em uma eleição com grande fragmentação de voto, distribuído entre 8 candidatos, uma vitória com menos de 30% é bem possível.

O candidato à Presidência do Panamá, José Raúl Mulino, durante comício na Cidade do Panamá - Martin Bernetti - 28.abr.2023/AFP

Mulino substituiu Ricardo Martinelli como candidato presidencial, após este ser desqualificado por uma sentença de mais de 10 anos de prisão por lavagem de dinheiro. No momento, Mulino está aguardando outro processo judicial que pode levar à sua desqualificação por uma ação judicial de inconstitucionalidade de sua candidatura, embora a votação antecipada tenha começado na terça-feira, 23 de abril, o que torna difícil que essa decisão vá nesse sentido.

Ricardo Martinelli é, há anos, o candidato que lidera todas as pesquisas, com aproximadamente 40% de apoio. Durante seu mandato, o ex-presidente Martinelli conseguiu capitalizar o momento de bonança econômica, criando um vínculo com grande parte dos setores populares. Por outro lado, sua liderança foi acompanhada por vários processos judiciais e o ex-presidente está atualmente asilado na embaixada da Nicarágua, mas sua sombra é longa e é um dos grandes protagonistas da campanha, estando onipresente na propaganda de RM (partido político que postula a candidatura de Mulino).

Escoltado pela polícia, o ex-presidente do Panamá Ricardo Martinelli grita à imprensa que seus direitos estão sendo violados - Luis Acosta - 19.nov.2018/AFP

A poucos dias das eleições, a decisão sobre a candidatura de Mulino ainda não foi emitida e isso gera um nível de incerteza que complica todo o processo eleitoral. De acordo com as normas panamenhas, o tribunal superior tem até 6 de maio para apresentar uma minuta de resolução, ou seja, um dia após as eleições presidenciais.

Há fatores imprevisíveis que podem influenciar os resultados finais, mas também há uma série de variáveis que podem ser medidas e têm capacidade de gerar mudanças nos resultados das pesquisas, entre as quais destacaremos quatro: participação, voto indeciso, voto jovem e territorialidade.

A participação nas eleições tende a ser um fator em muitos países, mas não no Panamá, que tem uma persistente alta participação. Desde a transição para a democracia, a participação eleitoral sempre superou 70% e é difícil quebrar essa tendência, mas é importante considerar o desgaste conjuntural da política partidária.

Segundo a III Pesquisa CIEPS de Cidadania e Direitos, oito em cada dez pessoas veem de forma negativa ou muito negativa os partidos políticos, portanto, não se deve descartar que, em algum momento, essa rejeição aos partidos possa influenciar o comparecimento às urnas.

Quanto aos eleitores indecisos, no início da campanha eleitoral a mídia alertou sobre o alto nível de indecisão, mas esse efeito tem diminuído. Mesmo assim, cabe destacar que, nas pesquisas realizadas em abril, a poucos dias das eleições, encontramos altos níveis de eleitores indecisos, superando 10% e, em alguns casos, chegando a 23%, algo que não é frequente nos processos eleitorais panamenhos. É possível que esse voto não se agrupe, mas se disperse, mas se se concentrar em uma das candidaturas, poderia introduzir mudanças importantes nos resultados finais.

Eleitor aponta para candidato à Presidência na cédula eleitoral do Tribunal Eleitoral do Panamá - Martin Bernetti - 4.abr.2024/AFP

Outra variável importante é o voto jovem. Das 3.004.083 pessoas aptas a votar em 2024, 29% têm entre 18 e 30 anos de idade, o que equivale a 871.184 votos; além disso, os eleitores entre 31 e 40 anos de idade representam outros 19%, cerca de 570.775 votos, o que, junto, representa quase metade da lista eleitoral. Historicamente, os jovens têm uma participação eleitoral menor em comparação aos outros grupos etários, mas se um candidato for capaz de atrair o interesse da maioria deles, terá opções para ganhar.

Mas há outro fator, menos analisado, que pode ser de grande relevância: a territorialidade. O Panamá, como outros países da região, tem uma distribuição populacional muito irregular pois, segundo o censo de 2023, 65,8% da população reside em áreas urbanas, mas menos de 5% dos municípios são caracterizados como urbanos. Há mais de 1,3 milhão de pessoas que residem em zonas rurais e que agrupam a maioria dos municípios, mas com uma grande dispersão geográfica.

As pesquisas pré-eleitorais têm dificuldades para coletar informações em áreas rurais e indígenas por sua dispersão populacional e por essas pesquisas terem um pequeno tamanho amostral, em torno de 1.200 entrevistas, o que faz com que essas zonas sejam pouco entrevistas nos desenhos amostrais, e o trabalho de campo para essas pesquisas é realizado em menos de uma semana. Na Pesquisa CIEPS de Cidadania e Direitos, duas subamostras são projetadas para obter informações suficientemente descritivas para todas as províncias e comarcas, e leva cerca de um mês para obter toda a amostra, basicamente pela dificuldade de coletar informações em territórios rurais e indígenas.

Nos arquivos de alguns entrevistadores, descobrimos que não entrevistam em comarcas indígenas ou no Darién, possivelmente pelas razões mencionadas acima, unido a difícil acessibilidade de algumas áreas.

No caso de um dos entrevistadores registrados no Tribunal Eleitoral, pode-se observar em sua ficha técnica que não entrevistam em Darién ou em comarcas indígenas, nem mesmo em Bocas del Toro, que correspondem aos circuitos eleitorais 1-1, 5-1, 5-2, 10-1, 10-2, 12-1, 12-2 e 12-3, ou seja, mais de 11% da lista eleitoral, que equivale a cerca de 335.251 pessoas. Nessas pesquisas, o candidato Mulino obteve resultados magníficos, superando a barreira dos 30% (37% em uma pesquisa realizada em março e 34% em abril), possivelmente porque a força desse candidato é menor nessas províncias.

Nas eleições de 2019, o candidato vencedor perdeu na província do Panamá, o que é um marco histórico. Laurentino "Nito" Cortizo ganhou com pouco mais de 30%, mas nessas eleições é possível que o vencedor não chegue a 30%. Em um contexto de alta fragmentação de votos, as zonas rurais e indígenas podem ter um papel importante nos resultados finais.