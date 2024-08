Até o momento da eleição no México, parecia que tudo ia perfeitamente. Os seguidores do Morena (partido político governista) publicavam diariamente a taxa de câmbio do dólar e estavam convencidos de que o país seguia o rumo certo em questão econômica. Em segurança, apesar do aumento da violência, acreditavam no discurso, culpando o passado como explicação.

A presidente eleita do México, Claudia Sheinbaum, fala durante evento com os membros de seu gabinete, em agosto de 2024. - Henry Romero/REUTERS

O que pode dar errado se o presidente goza de popularidade? Se a cotação do dólar é um parâmetro de bonança econômica; se falar de insegurança em verbos conjugados no passado gera segurança no presente; se "todo o México" está a favor de Andrés Manuel López Obrador. Só um detalhe: pós-verdade, ou seja, mais de cem mentiras por dia do presidente.

Os principais desafios de Claudia Sheinbaum, a nova presidente eleita do México, não são trazer novidades, ou os trens que anunciou, ou mais aposentadorias. Em vez disso, é simplesmente concretizar o que já se acredita ser realidade, mas não é. E a expectativa será impossível de ser atendida porque a fantasia transbordou.

Economia

A eleição do México foi no primeiro domingo de junho. Em 21 de maio, o dólar estava em 16,60 pesos e, em 10 de junho, já era 18,58 pesos. No domingo, 4 de agosto, ultrapassou a marca de 20 pesos e, na terça, 6 de agosto, estava em 19,34 pesos. No primeiro fim de semana de agosto, houve um colapso global que afetou todas as bolsas do mundo. As quedas foram acentuadas. Mas o problema mexicano não vem daí. O que aconteceu então?

Após o resultado eleitoral, López Obrador anunciou sua reforma para destruir o judiciário e outros contrapesos. Embora Sheinbaum tenha tentado matizar o problema, ratificando o secretário da Fazenda e nomeando pessoas com certa confiança internacional, de pouco serviu. López Obrador tem insistido nesse tema todos os dias.

Um país sem contrapesos é um país sem segurança jurídica, e o investimento evita isso. Além disso, é preciso dizer: com uma taxa de juros de 10% (ou mais), era um bom negócio para os investidores estrangeiros ter seu dinheiro em pesos. Mas isso muda com a volatilidade da moeda, porque a desvalorização é maior que 10% e o capital busca lugares para ganhar. Sinais autoritários têm um preço e aí está ele.

A pressão sobre os gastos com pensões cresce a cada ano e se torna uma bola de neve que logo será impossível de administrar. A isso se soma o crescimento da dívida interna (mais cara do que a externa) e o fato de que a PEMEX (a empresa estatal de petróleo) deve mais de dois trilhões de pesos (US$ 105,600 bi).

Segurança

Em segurança, todo o sexênio foi uma tragédia. O governo de López Obrador encerrará com cerca de 200 mil homicídios. O sexênio anterior registrou 156,066, e os anteriores 120,462 e 60,280, respectivamente. Mas, de algum modo, pode manter o tema em segundo plano.

Não foi o centro da narrativa nacional porque não houve grandes escândalos e porque conseguiu culpar o ex-presidente Felipe Calderón e Genaro García Luna. Duas pessoas que deixaram de ter poder há doze anos. Mas não há mais mortos de Calderón. Há os mortos de López Obrador, e essa é a pior figura da história.

A espiral de silêncio se rompeu com a estranha captura de Ismael Zambada, conhecido como El Mayo, o que aumenta as perguntas que se acumulam sem respostas: Por que se entregou aos Estados Unidos? Por que algumas mídias informaram que "a estratégia da Guarda Nacional o forçou a se entregar"? Por que o presidente não sabe ou nega saber o que ocorreu? Por que o presidente se desculpou com os criminosos dizendo que não tinha nada a ver com isso?

A melhor explicação é que Morena modificou a Lei de Segurança Nacional em 2020 para incluir o artigo 74. Expressa que, se um governo estrangeiro retirar alguém do território nacional para levá-lo a julgamento em outro país, o Estado mexicano suspenderá a execução de acordos de cooperação bilateral. Talvez por isso seja melhor não saber.

Do outro lado do Rio Bravo, a notícia foi vista como uma grande vitória para Biden (que, a propósito, precisava dela). Seguindo o conceito da navalha de Ockham, o mais provável é o mais simples, e me parece que foi levado dos Estados Unidos.

É difícil que a situação piore. Mas se o estado das coisas simplesmente se tornar visível, será um problema para o presidente eleito, que terá de responder por uma situação que foi mantida embaixo do tapete por seis anos.

Outros problemas de expectativa

López Obrador cansou de dizer que haverá um sistema de saúde como o da Dinamarca, enquanto o sistema de saúde é uma vergonha. Disse que não há corrupção e, somente nos casos que envolvem a família de López Obrador, há mais de 380 bilhões de pesos envolvidos. O mesmo acontecerá com a migração, o meio ambiente, a educação, o esporte, a cultura, as crianças, os direitos humanos e a infraestrutura, para citar apenas alguns. Basta dizer que a refinaria Dos Bocas foi inaugurada três ou quatro vezes e ainda não produz um único barril de gasolina.

O desafio de Claudia Sheinbaum é manter e alcançar a realidade que acha que existe. Mas não acho que durará muito tempo no cargo sem que fique claro que a narrativa era mais forte e que o México está em uma situação muito ruim. Talvez seja por isso que não vemos mais os militantes do Morena publicando diariamente o preço do dólar ou os resultados de seu governo.