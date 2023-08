Muita gente me procura com esta pergunta: masturbação vicia? E a resposta é: não vicia, não. E esse é justamente um dos enormes mitos da nossa cultura. Ou seja, a ideia de que tem algo de errado em tocar o próprio corpo para sentir prazer sexual.

Não, não tem nada de errado nisso. Mas vamos detalhar melhor essa história por aqui para você entender tudinho.

Há etapas da vida em que as pessoas têm mais desejo e acabam se masturbando mais - Aliaksandr Marko - stock.adobe.com

Acontece assim: lá nos séculos anteriores, quando a moral da época dizia que sexo só poderia ser feito para reprodução, a prática da masturbação era considerada totalmente errada. Havia até estudos que afirmavam categoricamente que quem se masturbava chegava a adoecer e poderia morrer.

Tudo mito. Tudo crença equivocada. Tudo fruto de uma cultura bastante repressora com os prazeres sexuais, e que pregava que só era legítimo fazer sexo com a finalidade de ter filhos. Como a masturbação é sentir prazer com o próprio corpo, o que não gera necessariamente filhos, então estava errada.

Mas essa visão repressora começou a mudar a partir de 1900, com estudiosos da sexologia e da psicologia dizendo para o mundo que não havia nada de errado em sentir prazer sexual, seja na masturbação ou em qualquer outra prática.

No entanto, ficam resquícios da visão repressora até hoje na nossa cultura. E é daí que vem a ideia de que masturbação vicia, ou faz algum mal ao corpo, ou causa algum tipo de problema.

Não causa mal algum. Pelo contrário: a masturbação é um jeito de a pessoa encontrar o caminho para o orgasmo. E não só: é uma forma de entrar em contato com seus pontos eróticos, conhecer melhor o próprio corpo e se apropriar do seu prazer sexual.

Enfim, não tem nada de errado nisso. Mas também não deve ter nada de obrigatório. O que eu quero dizer aqui é que ninguém é obrigado a se masturbar. Faz quem quer, e se quiser.

Outra ideia que se mistura a essa cultura repressora e que leva a pensar que masturbação pode viciar é o fato de o jovem, em geral, se masturbar muito e não querer parar. Mas isso tem mais a ver com a fase da vida do que com vício.

Acontece que, quando se é bem jovem, os hormônios estão à flor da pele. E, com eles, o desejo sexual fica super em alta também. E a masturbação combina muito com o desejo em alta, pois é uma forma de se satisfazer do seu jeito, no seu tempo, no seu ambiente privado.

Por isso, há pessoas que se masturbam muito durante a fase adolescente ou adulta jovem. Ou também em qualquer outra etapa da vida em que o desejo esteja muito em alta.

Mas isso não quer dizer vício. Apenas se trata de muito desejo e de uma maneira tranquila e prazerosa de obter prazer e saciedade sexual.

Enfim, é isso!

Até a próxima coluna.

E se você tem alguma dúvida, sugestão ou pergunta, escreva para folhateen@grupofolha.com.br.