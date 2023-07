Cerca de um terço das mulheres, de todas as idades, costuma ter dificuldade para atingir o clímax sexual, que é o orgasmo, aquela sensação de máximo de prazer seguida de um profundo relaxamento. Por que esse momento tão desejado é também tão difícil?

As causas são variadas e infinitas. Variam de pessoa para pessoa e se somam a uma série de complicações que a nossa cultura, tão repressora, se incumbiu de plantar faz tempo na vida das pessoas.

Explico melhor: há alguns séculos, antes de 1900, a moral da época ditava que os casais só podiam viver o sexo para reprodução. Ou seja, para gerar filhos. O prazer era considerado algo errado em certa medida. Sob essa ótica repressora, eram consideradas proibidas as práticas sexuais como sexo oral, anal e masturbação, que não geram filhos, além de relacionamentos sexuais entre pessoas do mesmo sexo.

Hoje sabemos que essa era uma visão distorcida e equivocada, pois não há nada de errado em sentir essas variadas formas de prazer. No entanto, esse pensamento deixou resquícios especialmente no que pensam e sentem as mulheres em relação ao sexo.

Grande parte das jovens, das adultas e também das idosas se sente fazendo algo de errado quando vai viver o prazer sexual. Tão errado que muitas mulheres nunca tocaram o próprio corpo com o objetivo de sentir prazer. Ou seja, nunca se masturbaram.

E hoje já sabemos que a masturbação é uma das principais maneiras de a pessoa entrar em contato com os seus mecanismos de prazer: de conhecer seus genitais, como gosta de ser acariciada, de perceber como funciona o seu corpo na hora do sexo e de ficar à vontade com tudo isso para quando estiver vivendo as práticas sexuais a dois.

Portanto, a masturbação é uma prática que tem muito a contribuir com as descobertas do prazer feminino e dos caminhos para se atingir o orgasmo. Parte da dificuldade de chegar lá passa por aqui, ou seja, pelo fato de não se permitir conhecer o próprio corpo e os mecanismos de prazer.

Outra parte da dificuldade para chegar ao orgasmo são os pensamentos que ficam rondando a cabeça na hora do sexo. Cobranças das mais variadas, como já falamos em outras colunas, só atrapalham. Ficar pensando também que não consegue chegar lá, preocupada e com medo de não ter prazer, também joga baldes de água fria no que poderia ser o orgasmo.

E essas são apenas algumas das razões das dificuldades. Há um tanto enorme de outras, e cada pessoa precisa investigar a fundo quais são as suas, tentar se tranquilizar e tirar um tempo para ficar a sós consigo mesma a fim de conhecer o próprio corpo e ficar cada vez mais confortável com ele.

Para finalizar, uma dica fundamental: o principal órgão de prazer feminino e que pode e deve ser massageado para levar a mulher mais facilmente ao orgasmo é o clitóris, que fica próximo ao orifício de entrada da vagina.

É uma protuberância que parece uma pontinha de nariz e que mede cerca de dois centímetros de diâmetro.

Toques no clitóris durante a masturbação, o sexo oral, a penetração vaginal ou anal são sempre poderosos ingredientes para levar o corpo feminino mais rapidamente até o tão desejado clímax. É só soltar a imaginação, parar de se sentir fazendo algo errado e ter uma atitude de autoconhecimento, tanto físico como emocional.

O seu prazer certamente agradece! O orgasmo, também.

Para finalizar, se estiver muito difícil chegar ao orgasmo, há também a possibilidade de buscar tratamento com especialista. Em geral, recomenda-se que se procure a psicóloga ou o psicólogo, para verificar e tratar com o profissional as questões emocionais que podem estar atrapalhando a obtenção deste prazer máximo que é o orgasmo.

A ida à médica ou ao médico ginecologista sempre é recomendada também. Este especialista vai verificar a saúde sexual como um todo, e tratar o que for necessário, como uma IST (Infecção Sexualmente Transmissível) ou outras questões físicas.

Enfim, é isso... Até a próxima coluna!

E se você tem uma dúvida, sugestão ou pergunta, é só mandar para o folhateen@grupofolha.com.br.