Muita gente simplesmente adora o Natal. Mas muita gente detesta. Outras pessoas nem ligam. Outras gostam mais ou menos. E há ainda uma variedade infinita de jeitos de se sentir em relação ao período de Natal. Mas o que isso tem a ver com as relações amorosas e sexuais? Vamos falar disso agora!



O humor da gente muda na época de Natal. Essa fase de troca de presentes, de festinhas e comemorações de final de ano, de encontros com a família e amigos, certamente impacta as nossas emoções e os nossos sentimentos.



Tudo isso remete muito à nossa história de vida, aos Natais que já vivemos e como lidamos com eles. Há pessoas que se sentem entristecidas nessa época. Outras se sentem mais energizadas e cheias de amor pra dar. Há quem queira se recolher. Há quem queira sair para festejar, além de uma série de possibilidades mais.



Todo esse estado de ânimo e disposição (ou de desânimo e de indisposição) costuma impactar, mesmo que de forma momentânea, os nossos relacionamentos como um todo, incluindo o campo amoroso e sexual.

Como ficam as relações nessa época do ano? - Personare

Em geral, se o clima é mais de reclusão, pode ser que a pessoa prefira ficar sozinha e não tenha muita paciência ou pique para estar a dois. Muito menos para viver o sexo. Ou talvez até queira ficar juntinho, mas mais na linha ficar quietos juntos do que sair curtindo por aí.



Já se o clima é de mais alegria e descontração, pode ser que esse pique todo contagie também as relações amorosas e sexuais. E o campo para beijar, abraçar, ficar junto, trocar carícias e viver o sexo pode ser que fique também mais cheio de energia, alegria e disposição. Ou não: há quem queira tanto curtir o agito social do período de Natal que prefira deixar os momentos a dois para uma outra oportunidade.



Ou seja, tudo pode acontecer. Mas o que quero dizer aqui é que períodos significativos como o de Natal impactam sim, de uma forma ou de outra, no campo do amor e do prazer a dois.

E o que mais é importante saber? Que a gente precisa ter paciência dobrada consigo e com a pessoa que está ao lado para que esse impacto não seja nocivo para a relação. É importante saber que cada pessoa lida de um jeito único com o período de Natal. E isso deve ser compreendido e respeitado.



E o período passa, não é mesmo? Vale se lembrar disso. Saber que já já estaremos em outro momento, em outra fase, com outros desafios e possibilidades.



Então, bom Natal pra você! E até a próxima coluna!



Se você tem alguma dúvida ou sugestão, escreva para folhateen@grupofolha.com.br.