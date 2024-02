E chegamos a mais um Carnaval! Momento de folia para quem curte, ou descanso pra quem prefere. Mas, seja como for, é um pequeno recesso para o lazer. E para o prazer, claro! No campo amoroso e sexual, pode ser uma super oportunidade. E aqui chego eu com algumas dicas... Desta vez, o tema central vai ser prazeres e moderação. Vamos lá?

Primeiro ponto a ser levantado aqui: de onde é que eu tirei essa ideia de que prazer combina com moderação? Num mundo em que a gente escuta por todo lado que o melhor é "se jogar", que história é essa de cautela? Ou moderação?

São Paulo, SP, BRASIL, 03/02/2024: O Bloco do Bangalafumenga, que faz o cortejo na Avenida Faria Lima, na zona oeste de São Paulo - Bruno Santos/Folhapress

Vou responder por tópicos.

1. Beije com moderação! Claro que beijar na boca é muito prazeroso e combina super com o clima de folia e lazer do Carnaval. Mas a questão é: quantas bocas você está planejando beijar? E que bocas são essas? E essas bocas beijaram quantas outras mais? É preciso levar isso em conta quando estamos pensando também em manter a saúde em dia para conseguir curtir mais do que um momento só.



Portanto, pra evitar se contaminar com algo como a doença do beijo (ou mononucleose infecciosa, causada por um vírus transmitido geralmente por saliva, e cuja circulação aumenta em momentos de festas populares como o Carnaval), beije com moderação!

2. Beba com moderação! Se for ingerir bebida alcoólica, você e o mundo todo já sabem: o melhor é fazer isso com moderação para evitar males durante e depois da bebedeira. A dica vale especialmente para o Carnaval, justamente porque são muitos dias de festa.



Portanto, para passar pelo período o mais saudável possível, beba com moderação! Não vou me alongar aqui, mas preciso dizer que isso ajuda também a lidar com o próximo tópico desta nossa lista. Vamos a ele.

3. Tenha encontros sexuais com moderação! Sim, até no quesito sexo a gente precisa entender que pode e deve ir com calma para fazer melhores escolhas. Afinal, o mundo não vai acabar amanhã! Nem depois do Carnaval.



Então, vale lembrar que o divertimento é maior quando a gente não ultrapassa os próprios limites. É maior também quando a gente mantém a consciência (e aí a bebida com moderação é fundamental) de que precisa usar camisinha em todas as práticas sexuais (leia-se sexo oral, sexo anal e penetração vaginal), especialmente (mas não só) em momentos de sexo sem compromisso.



E o uso de camisinha, em momentos de farra tão grande como é o Carnaval, precisa ser levado muito a sério. Portanto, tenha encontros sexuais com moderação (e com camisinha)!

Sim, eu sei que seria bem mais divertido se a coluna girasse em torno de um milhão de dicas para turbinar o prazer no Carnaval. Mas, pare para refletir: será que essas três dicas acima não estão fazendo exatamente o papel de tornar sua vida mais prazerosa? Afinal, sem cuidado com a saúde não há prazer que resista, não é mesmo?

Então, cuide-se! E curta, assim, o Carnaval! Até a próxima coluna!