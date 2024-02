Por aqui no nosso país é exatamente assim: o ano começa, mesmo, de verdade, após o Carnaval. Mas tem um outro recomeço que requer nossa atenção e que será tema desta nossa coluna: a volta para a rotina após um período de festa e folia, em que a energia vai lá pra cima, especialmente a sexual. Como é que fica o depois? Vamos falar disso agora.

Em geral, depois que a gente se diverte muito, em uma grande festa (como o Carnaval por exemplo), os dias seguintes tem um ar de ressaca e de baixa nas emoções e sentimentos. Bate um clima meio deprimido, meio pra baixo, uma preguiça, uma vontade de fazer nada. E, às vezes, até mesmo uma tristeza.

Foliões no bloco Ano Passado Eu Morri, Mas Esse Ano Eu Não Morro - Danilo Verpa/Folhapress

Para muita gente, sair dessa baixa de energia é um desafio. Ainda mais quando os pensamentos começam a fazer você achar que tem algo a mais por trás dessa história. Bate uma estranheza, que às vezes beira uma falta de sentido e um medo de a vida estar sem graça demais, sem rumo demais, com divertimento de menos.

Isso vale para a vida como um todo: os estudos, os trabalhos, a vida social e, claro, a vida amorosa e sexual. Enfim, o descontentamento e o clima de ressaca emocional (não só a física) afetam os variados setores da vida.

Fazer o quê, então?

Muita coisa! A primeira delas é não se preocupar tanto e entender que a gente funciona exatamente dessa maneira: depois de picos de energia e divertimento, vem um período de baixa e de descanso, que muita gente confunde com desmotivação, falta de sentido, tristeza ou até mesmo depressão. Mas, em geral, não é nada tão grave: é apenas o pós-farra, o pós-festa, o pós-Carnaval.

Outro passo é respeitar, na medida do possível, o período de fazer nada, descansar e ficar mais no recolhimento. Cada pessoa tem um tempo próprio para se recuperar e retomar as coisas com mais energia de vida. Respeite o seu tempo e, também, no caso de namoros, por exemplo, o da pessoa que está ao seu lado.

Mais um passo importante: retomar a rotina das responsabilidades e compromissos. Tudo bem que a farra foi grande. Mas compromisso é compromisso. E a gente tem que cumprir. Então, a retomada da rotina é fundamental.

E essa retomada vai ser importante também para que a energia vá se estabilizando aos poucos (nem energia demais, nem energia de menos, mas sim o suficiente para o dia a dia).

Quando essa baixa passar e a rotina for retomada, daqui a pouco você verá que vai sobrar energia para curtir de novo os gostosos momentos amorosos e sexuais (e tantos outros mais).

Ou seja, o objetivo nosso aqui hoje é apenas dizer: calma! A farra passou, mas a vida continua. E daqui a pouco é hora de mais festa e diversão. Afinal, isso é a vida, não é mesmo?

Até mais!