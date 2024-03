Sexo de fato é um assunto ainda tabu na nossa cultura. Não é fácil falar sobre esse tema em casa, na escola, na universidade, na sociedade como um todo. E também é complicado ter conversas sobre sexo até mesmo entre o próprio casal. Como mudar essa história?



O primeiro passo é entender que vivemos séculos de uma repressão sexual muito forte em cima das pessoas como um todo. Até o século 19, por exemplo, a moral da época ditava que os casais só poderiam fazer sexo para reprodução. Ou seja, só quando o objetivo fosse gerar filhos.

E o sexo por prazer? Nem pensar naquela época.



Diante desse cenário, práticas como sexo oral, sexo anal, masturbação e sexo entre pessoas do mesmo sexo eram consideradas erradas e absurdas. Hoje, no entanto, sabemos que não há NADA de errado nessas práticas. São apenas algumas das infinitas formas de sentir prazer consigo e também ao compartilhar momentos a dois.



Mas os resquícios desse período tão repressor quanto à vida sexual ainda perduram até hoje. E uma das facetas dessa história toda é a dificuldade que ainda temos de conversar franca e abertamente sobre sexo, como, por exemplo, fazemos por aqui nas nossas colunas.

Casal conversando em sala de estar - Andrew Wise/Personare



O próximo passo (após compreender que ainda lidamos com o fato de sexo ter sido um assunto cheio de limitações e hoje ainda ter uma série de tabus) é tentar dar significados mais positivos às vivências amorosas e sexuais como um todo.



Isso quer dizer que, se você tem vontade de se masturbar, por exemplo, não precisa ficar achando que tem algo de errado nisso, e se enchendo de culpa. Vale o mesmo para as outras práticas sexuais.

A dica apenas é: faça as coisas no seu tempo, do seu jeito, respeitando seus limites e também os da pessoa que estiver com você. E utilizando métodos para evitar as IST (infecções sexualmente transmissíveis), como a camisinha. Além de usar também métodos para evitar a gravidez fora de hora (como a pílula anticoncepcional).



Assim o sexo fica inscrito no campo do saudável, responsável e prazeroso.



E quanto à conversa sobre sexo? Abra-se a ela! Afinal, sexo não precisa ser um tabu para todas as pessoas, nem para sempre, não é mesmo?



Até a próxima coluna!