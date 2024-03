Sim, saber o significado das palavras ajuda muito a entender melhor como as coisas funcionam. E isso vale também para o sexo. Pensando nisso, nesta coluna vamos trazer mais algumas palavras do Dicionário Sexual —na semana passada teve também.



Desejo sexual

É vontade. Sinaliza que a pessoa está a fim de sexo.



Disfunção erétil

É a dificuldade de ter e/ou de manter a ereção. Tem tratamento, e é com dois especialistas: o médico para as questões físicas, e o psicólogo para as emocionais.



DST

Sigla de doença sexualmente transmissível, ou seja, referente às doenças que podem ser transmitidas durante a relação sexual. Hoje a sigla evoluiu para IST, um termo mais abrangente que se refere às infecções sexualmente transmissíveis.

Casal na cama - Personare

Ejaculação

É o ato de lançar o sêmen (o esperma), aquele líquido esbranquiçado que contém espermatozoides (as células sexuais masculinas).



Ejaculação feminina

Seria o ato de a mulher expelir um líquido na hora do orgasmo. Mas isso não ocorre com todas as mulheres e não é condição necessária para que se atinja o máximo de prazer.



Ejaculação precoce

É quando a ejaculação ocorre muito rapidamente, sem que se tenha sentido prazer ou atingido o orgasmo. A principal causa é a ansiedade e o tratamento costuma ser feito com o psicólogo e, em alguns casos, também o médico urologista e/ou psiquiatra.



Ereção

É um mecanismo natural do corpo masculino em resposta aos estímulos eróticos. Nesse mecanismo, o pênis se enche de sangue e aumenta de tamanho. Tudo ocorre quando há desejo e excitação sexual.

Erótico

É tudo aquilo relacionado ao prazer sexual. Vem de Eros, nome do deus grego do amor e do prazer.



Excitação sexual

É quando a pessoa se sente estimulada sexualmente. A excitação nada mais é do que as sensações de prazer sexual.



Falo

Essa palavra vem do grego "phallos". Significa pênis, ou energia sexual masculina.



Fimose

É o excesso da pele (o prepúcio) que recobre a cabeça do pênis (a glande). Quando o prepúcio cresce demais e começa a incomodar, é preciso uma pequena cirurgia para retirar o excesso.



Frequência sexual

É a quantidade de vezes (ou a periodicidade) com que a pessoa costuma fazer sexo.



Frigidez

Palavra muito usada no passado para se referir a quem não sentia desejo nem prazer sexual.



Genital

Os genitais são os órgãos sexuais masculinos e femininos. Há os genitais externos (vagina, clitóris, pênis e saco escrotal) e os internos (ovários, trompas, útero, próstata).



Ginecologista

É o médico que cuida das questões da região genital feminina. A palavra vem do grego "gynaiko", que significa mulher.



Glande

É a cabeça do pênis, uma das partes do corpo masculino mais sensíveis aos estímulos sexuais.



Hímen

É a membrana que recobre o orifício da vagina. Em geral, ela se rompe com facilidade quando a jovem tem sua primeira relação sexual com a penetração do pênis na vagina.

Homossexualidade

É a atração erótica, ou o desejo amoroso e sexual, por pessoa do mesmo sexo. Não há nada de errado ou "sujo" nisso. É apenas uma das possibilidades de o ser humano sentir desejo, afeto, amor e prazer.



HPV

Sigla para papiloma vírus humano, uma IST (infecção sexualmente transmissível) que costuma provocar feridas e verrugas na região genital e pode estar relacionada a alguns tipos de câncer nessas regiões. A boa notícia é que há tratamento (é só procurar o médico) e vacina para alguns tipos do vírus HPV.



Enfim, por hoje é só. Mas antes de encerrar, uma pergunta: o que você está achando do nosso Dicionário Sexual? A gente adoraria saber.



Até a próxima coluna!