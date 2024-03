Tenho trazido por aqui uma série de palavras do Dicionário Sexual que considero fundamentais para que a gente possa conhecer mais (e entender melhor) o universo do sexo e da sexualidade. E hoje selecionei para você nossa última rodada de verbetes.



Lembrando que a atitude de busca de informação é um dos principais caminhos para viver melhor o sexo e a sexualidade; e conhecer palavras básicas desse universo costuma ser um dos primeiros passos para entender melhor toda essa história. Vamos lá.

SÃO PAULO, SP, BRASIL, 09-03-2012: Caixas de pilulas do dia seguinte distribuidas em Unidades Básicas de Saúde (UBS), na rede pública municipal, em São Paulo - Gabo Morales/Folhapress



Penetração vaginal

É a introdução do pênis na vagina.



Pênis

É considerado o principal órgão sexual masculino.



Período refratário

É a fase após o orgasmo (o clímax de prazer sexual) e a ejaculação (a emissão do esperma) em que o corpo masculino entra em um estado de profundo relaxamento e não responde aos estímulos eróticos. Para o jovem, dura em média 15 minutos. Para o adulto, 30 minutos, uma hora ou mais, de acordo com a idade.



Pílula do dia seguinte

É a pílula para evitar a gravidez indicada para situações de emergência. Por exemplo, quando a camisinha estoura e a jovem não está usando nenhum outro método para evitar a gravidez.



Ponto G

Seria um ponto dentro da vagina que, ao ser tocado, levaria a um enorme prazer. Porém, parte dos especialistas acredita que esse ponto não existe. De qualquer forma, tem até um descobridor: o ginecologista alemão Ernst Grafenberg foi quem, em 1944, apresentou estudos iniciais sobre isso (por isso ponto G, de Grafenberg).



Preliminar

Carícias preliminares são os beijos, os abraços, os toques, os carinhos e tudo o mais que as pessoas fazem com o objetivo de aquecer o clima para o sexo.



Sêmen

O mesmo que esperma. É um líquido produzido pelas glândulas reprodutoras masculinas e que carrega os espermatozoides. O ato de lançar esse sêmen para fora do corpo é chamado de ejaculação.



Sexo anal

É a penetração do pênis no ânus.



Sexo oral

É o contato da boca com os genitais (pênis, vagina e redondezas) com o objetivo de dar e de sentir prazer.



Sexualidade

É um conceito amplo. Envolve, por exemplo, o jeito de se relacionar com seu mundo interno (emoções, sentimentos, valores, crenças, limites, possibilidades...) e com o mundo ao redor.



Tesão

O mesmo que desejo sexual. É um jeito mais popular de dizer a mesma coisa.



Testículo

Os testículos são glândulas sexuais masculinas que produzem os espermatozoides (as células masculinas de reprodução).



Vagina

Órgão genital feminino. Em linhas gerais, é um tubo que costuma ter 8 centímetros de profundidade. Com a excitação, a vagina se alarga, se aprofunda para cerca de 16 centímetros e se lubrifica para que a prática sexual seja prazerosa.



Enfim, encerramos por aqui o nosso Dicionário Sexual. Claro que há ainda uma imensidão de palavras a descobrir e a conhecer. Mas isso fica agora por sua conta... Afinal, você pode (e deve) se informar sempre mais.



Até a próxima coluna!