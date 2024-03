As colunas deste mês estão trazendo uma temática especial: o nosso Dicionário Sexual. A cada texto que elaboro aqui para você, explico algumas palavras que fazem parte do repertório erótico. Conhecê-las, a meu ver, é útil para ampliar o olhar para o sexo e a sexualidade, e para aprender mais sobre essa história toda de prazer sexual.



Vamos então dar uma olhada em mais alguns verbetes?



Impotência sexual

O mesmo que disfunção erétil, ou dificuldade para ter e/ou manter a ereção. Tem tratamento e é com uma dupla de especialistas: o médico para as questões físicas, e o psicólogo para as emocionais.

Obra de arte 'Boterosutra', do pintor colombiano Fernando Botero, inspirada no livro de posições sexuais 'Kama Sutra' - Fernando Botero/Arquivo Pessoal

Jogo erótico

É tudo aquilo que se faz para despertar o desejo sexual e dar prazer um ao outro.



Kama Sutra

Manual hindu de amor e sexo, escrito talvez entre os séculos 1º e 4. Na cultura hindu, o ato sexual é visto muitas vezes como algo sagrado.



Lábio vaginal

Os lábios vaginais são dobras de pele que ficam ao redor do orifício de abertura da vagina. Há os pequenos lábios (mais internos) e os grandes lábios (que ficam mais aparentes).



Lésbica

É a mulher homossexual. Ou seja, que sente atração amorosa e sexual por outras mulheres. Não há nada de errado nisso. É apenas uma das nossas infinitas possibilidades de sentir afeto, desejo, amor e prazer, entre outras emoções e sentimentos.



Libido

Costuma-se usar essa palavra como sinônimo para desejo sexual, ou seja, a vontade de fazer sexo.



Masturbação

Ato de tocar o próprio corpo com as mãos para sentir prazer sexual. Não há nada de errado nisso. Nem vicia. Nem faz qualquer tipo de mal. É apenas uma das variadas formas de sentir prazer.



Masturbação mútua

Quando o casal se acaricia mutuamente (os dois tocam os genitais um do outro para obter prazer sexual).



Orgasmo

É a sensação de intensa excitação e prazer, que em geral vem seguida de um profundo relaxamento. Também chamada de clímax, o ponto máximo de prazer no ato sexual.

Orgasmo múltiplo

É quando ocorre uma sequência de pequenos orgasmos ao longo da relação sexual. Acredita-se que apenas 10% das mulheres nascem com a característica de ter esse tipo de orgasmo (os múltiplos).



Ovário

Os ovários são dois órgãos que ficam ao lado do útero (um do lado esquerdo, outro do lado direito) e fazem parte do aparelho genital feminino. Além de secretarem hormônios, é nos ovários que ficam armazenados os óvulos.



Óvulo

É a célula feminina de reprodução. Quando é fecundado pelo espermatozoide (que é a célula masculina de reprodução), pode evoluir para um bebê.



E por hoje é isso... Mas ainda tem um pouco mais a saber! Então, até semana que vem!