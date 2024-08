Entre figuras históricas, seres fantásticos e saltos cronológicos, há um quê delicioso de nostálgico e pueril em "Os Bandidos do Tempo", aposta alta da Apple TV+ no público infantojuvenil e geek em geral.

Misto de aventura e fantasia, a série acompanha Kevin (Kal-El Tuck), um garoto do interior da Inglaterra, que descobre um portal do tempo dentro de seu quarto e passa a viajar por diferentes épocas acompanhado de um bando de desajustados liderados por Penélope (Lisa Kudrow, de "Friends", muito bem no papel).

Trata-se de uma adaptação de um filme da mítica trupe Monty Python pelos neozelandeses Taika Waititi (de "Jojo Rabbit") e Jermaine Clement ("O Que Fazemos nas Sombras"), e revisitar algo de tamanho peso jamais é simples.

Além do humor peculiar dos Python, que continuam a influenciar gerações de comediantes, o longa, lançado em 1981 e dirigido por Terry Gillian, foi cultuado por crianças oitentistas e nerds em geral.

Pois Waititi e Clement se mostram os discípulos certos

para a missão. Se no humor a dupla não chega à altura olímpica do sexteto anglo-americano (ok, 5 partes anglo e 1 parte americano), seu apreço pela fantasia compensa —especialmente o de Waititi, que também aparece como ator.

Esse apreço é bem-vindo. Afinal, o gênero que teceu tantos clássicos infantis está sumido das produções para crianças, que atualmente se comprimem as categorias animação/super-heróis/comédias com youtubers (nada contra, mas expandir horizontes faz sempre bem).

O solitário Kevin personifica um tanto dessa mudança de foco da infância.

Apegado aos livros de história, cheio de perguntas e nomes na ponta da língua, ele é tido como esquisito pelos colegas e pela própria família, mais afeita ao combo celular/televisão/games. Só ao encontrar o o destrambelhado grupo de ladrões de artefatos históricos, saltando entre épocas tão distintas como os EUA dos anos 30, a era maia no México e a Grécia antiga, ele se sente entre pares.

Os roteiristas preservaram nos diálogos a mistura nonsense e acerba que caracteriza o humor dos Python, mas deram um passo atrás para tornar tudo mais palatável ao entendimento pré-adolescente.

Como no original, personagens e épocas históricas que despertam curiosidade e saltam à memória contracenam com o pequeno protagonista —o ruivinho Tuck, aliás, é um achado, e sua química com Kudrow funciona lindamente. Como convém aos novos tempos, contudo, a história contada não é puramente eurocêntrica, pois há mais no mundo para conhecer.

Outro tema caro à imaginação infantil, a batalha do bem e do mal, aparece entre os passeios no tempo:

Kevin e seus intrépidos amigos precisam escapar de uma turma de vilões absurdos que lhes tenta roubar um tesouro insuspeito e mudar o mundo.

Aqui, porém, o "bom" está longe de ser bonzinho. Afinal, essa fantasia, sim, já caducou.

"Os Bandidos do Tempo" está disponível na Apple TV+ (10 ep.; 40 minutos), com novos episódios às quartas