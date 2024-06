"Entrevista com o Vampiro", cuja segunda temporada chega ao fim neste domingo (30) e que acaba de ter a terceira encomendada, era aposta de risco: seria preciso atualizar as Crônicas Vampirescas, escritas por Anne Rice a partir dos anos 1970, com o devido respeito à obra da escritora americana morta em 2021, um ano antes da estreia da série.

Cena da segunda temporada da série "Entrevista com o Vampiro" - Divulgação

Com aval do filho de Rice, Christopher, convinha, ainda, não desapontar os milhões de fãs que fizeram as vendas dos livros superarem os 80 milhões de exemplares.

Passadas duas temporadas, a missão foi bem-sucedida. Muito foi alterado na história dos vampiros Louis e Lestat; nada, porém, que atente contra a essência das crônicas, e o suficiente para prender os olhos daqueles que desconheciam Rice ou a adaptação cinematográfica que Neil Jordan dirigiu, com Brad Pitt e Tom Cruise (1994).

O livro que dá nome à série da AMC, exibida por aqui pelo Amazon Prime, é o primeiro de 13 que contam a história de Louis, um vampiro existencialista do Novo Mundo (os EUA), do longevo Lestat, seu criador, e de seus ancestrais. Nele, Louis relata sua vida/morte a um jornalista ambicioso —a tal entrevista— entremeada por dúvidas e descobertas sobre a espécie.

Muito do que no livro é sinalizado ou tratado de forma sutil ganhou na série contornos mais espalhafatosos. A relação afetiva e sexual entre os vampiros, por exemplo, agora é explícita para o espectador e para os demais personagens; seus poderes sobrenaturais se assemelham aos de super-heróis, e o morticínio esperado ocorre entre vísceras e esguichos de sangue.

Não é um desastre porque a direção de arte da série é tão exuberante e cuidadosa, e os diálogos tão mordazes, que nada soa fora de lugar.

Para trazer as crônicas ao presente, o roteirista Rolin Jones ("Weeds") cria um reencontro entre entrevistado e jornalista, 50 anos após aquela primeira conversa, em uma Dubai proibitiva e velada em vez da São Francisco de ebulição sexual e libertária da reportagem original.

Louis agora é negro, nascido no fim do século 19 (não mais no 18, já que nessa época a escravidão ainda vigorava nos EUA) em uma Nova Orleans marcada pela segregação racial; o repórter, Daniel Molloy, paira nos 70, confronta uma carreira pródiga que se erode e lida com a doença de Parkinson.

São mudanças bem realizadas, que se tornam naturais e críveis graças às soberbas atuações de Jacob Anderson (o Greyworm de "Game of Thrones") como Louis e de Eric Bogosian como o incrédulo Molloy, um personagem que ganha outra dimensão nesta versão.

Lestat, o amante/algoz de Louis, é vivido pelo australiano Sam Reid, que entre cinismo e magnetismo o carrega com competência , assim como a jovem Bailey Bass, que encarna a filha adotiva do casal, Claudia, adolescente e negra (no livro, ela é uma criança de seis anos, o que torna seu sofrimento por não envelhecer um tormento mais crível).

Entre as tantas metáforas que os vampiros personificam na literatura, Rice sempre os imaginou como criaturas sofridas, condenadas a uma existência perpétua de perdas, e assim eles são mostrados na série. Se as tintas estão carregadas na ação, as atuações e diálogos preservam a melancolia dos personagens. Não é pouco.

As duas temporadas de Entrevista com o Vampiro estão disponíveis no Amazon Prime, com estreia do episódio mais novo neste domingo (30).