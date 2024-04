"A Lua é flicts." Com essa frase, o escritor Ziraldo deu esperança a gerações de crianças brasileiras. Afinal, a cor flicts, que passa a história triste, tentando se encaixar e fazer amigos, acaba encontrando seu lugar no satélite natural. Um lugar solitário, mas com bela vista, o nosso planeta azul, e admirado por astronautas, poetas e apaixonados.

No ambiente escolar, aprendemos não apenas as primeiras letras, mas também o árduo processo de socialização, cheio de competição, embates e preconceitos. Muitos alunos sofrem com a prática do agora chamado bullying, muitos se sentem como flicts, e, para eles, o livro de Ziraldo proporcionou alento.

Lançado em 1969, oito meses após o AI-5, que intensificou a opressão da ditadura militar, "Flicts" é uma ode à individualidade e às diferenças.

Em tal contexto político-ideológico de radicalismos totalizantes, com a sociedade dividida entre EUA e URSS, as peripécias do solitário "flicts" têm muito a ensinar.

A estética visual acompanha o aspecto libertário da narrativa: como fazer livro infantil sem ilustrações figurativas? Ziraldo anima as cores. Azul, amarelo, verde transbordam, brotam, dançam, giram de mãos dadas. Concretismo para crianças.

Após 55 anos, como ocorre com toda obra-prima, seu sentido perdura. Talvez porque, de certa forma, tenhamos regredido à polarização da Guerra Fria, com o nefasto comportamento político de manada.

Quem discorda de A é imediatamente tachado como apoiador de B. Aqueles que se recusam a entrar nos clubinhos, da direita ou da esquerda, merecem censura ou cancelamento. Não há espaço para flicts.

Quando o primeiro homem a pisar na Lua veio ao Brasil, recebeu uma edição do livro. No encontro entre astronauta e escritor, Neil Armstrong confirmou: "The moon is flicts".

A obra de Ziraldo semeou arte e beleza. Acendeu a imaginação de milhões de crianças e o gosto pela leitura com mensagens humanistas. Infelizmente, esse amável mestre partiu. Agora, o Céu é flicts.