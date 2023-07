Há duas semanas, um punhado de milionários apinhados em um Chevette aquático se lançava em uma expedição para ver de perto os vestígios da tragédia que comoveu o mundo.

Marx não estava de bobeira quando disse que a história se repete primeiro como tragédia, depois, como farsa. A primeira é uma narrativa conduzida por protagonistas movidos por sentimentos elevados, com um desfecho fatal que provoca um sentimento de piedade. Já a segunda é uma peça cômica conduzida por protagonistas movidos por sentimentos baixos, com desfecho ridículo, e provoca gostosas risadas.

Ilustração de Silvis para coluna de Manuela Cantuária - Silvis

Ainda que as condições da expedição revelassem uma tragédia anunciada, aquele punhado de milionários não poderia imaginar que também causaria comoção mundial. Enquanto uma complexa operação marinha buscava os vestígios do acidente de uma expedição que buscava os vestígios de outro acidente, o desfecho tragicômico da história era alçado ao patamar de meme nas redes sociais, tornando-se uma fonte abissal de piadas de gosto duvidoso.

Ri de absolutamente todas, não nego. Especialmente do humor involuntário gerado por aqueles que nadaram contra a corrente, internautas movidos por sentimentos elevados de empatia e solidariedade para com um punhado de milionários que provavelmente acumulavam o PIB de um país subdesenvolvido. De uma hora para outra, emergia um contingente de especialistas em limite do humor, com um discurso mais mequetrefe do que o submarino da OceanGate.

Se existe uma minoria com a qual se pode fazer piadas sem peso na consciência, acredito que seja este 1% da população que acumula dois terços da riqueza mundial às custas da expansão da desigualdade social, da extrema pobreza e do sofrimento de bilhões de pessoas.

É bastante irônico que esse punhado de milionários e bilionários, com um time jurídico capaz de lotar o Maracanãzinho, ainda seja defendido de graça por quem parcela a air fryer em dez vezes sem juros.

No Egito Antigo, na Idade Média, na civilização asteca, já existia a figura do bobo da corte, que tirava sarro de faraós, imperadores, reis e rainhas —que não só se divertiam com as piadas, como as financiavam. Os bobos da corte eram os únicos que podiam criticar os poderosos sem serem condenados à morte.

No Twitter, talvez fossem condenados ao cancelamento.