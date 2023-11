A paciente em um consultório de uma clínica de estética.

"Oi, doutora. Tenho amigas que são suas pacientes, fiquei impressionada com os resultados que postam nas redes."

"A maioria das clínicas ainda usa métodos invasivos, mas eu preferi investir em uma tecnologia de ponta, que usa até inteligência artificial, sabia?"

"Oba. Então, eu queria reduzir as minhas linhas de expressão e também afinar o nariz."

"É só usar os produtos que vou indicar. Primeiro, baixa o app FaceTune. Tem o genérico também, que é o FaceApp. Aí todo dia você usa a ferramenta ‘suavizar’. Depois que a pele estiver uniformizada, você vai em ‘rosto’, e clica em ‘nariz’."

"Isso é filtro de aplicativo? É que eu gostaria de obter um resultado mais palpável."

"Entendi, você quer sentir a dor do pós-operatório. Isso é fácil. Você só vai precisar de um pedaço de pau, e vai pedir para alguém bater com ele na sua cara. É a mesma sensação de acordar depois de uma rinoplastia. Recomendo aplicar uma bolsa de gelo no local. Em paralelo, usa o aplicativo para disfarçar o hematoma."

"Mas só funciona com foto."

"É com foto e vídeo."

"E quando é pessoalmente?"

Ilustração de Silvis para coluna de Manuela Cantuária de 13 de novembro de 2023 - Silvis/Folhapress

"Quem se encontra pessoalmente hoje em dia? Suas amigas fizeram o mesmo tratamento. Por acaso você teve a oportunidade de encontrá-las ao vivo? Quero ver liberar espaço na agenda de vocês para isso.

Só falo com as minhas amigas por grupo de WhatsApp. Não vale a pena desperdiçar o meu material hospitalar com uma paciente que vai ficar enfurnada em casa, trabalhando de home office, assistindo a séries. Okay, digamos que você é convidada para uma festa. Tudo escuro, pessoal bêbado, ninguém repara nessas coisas. Agora, no dia seguinte, quando você postar os registros, todo mundo vai ver os efeitos do tratamento. Vai por mim, a maioria das influenciadoras usa essa técnica.

Não se deixe enganar pelas permutas que elas postam, na clínica de fulana e sicrana, porque é tudo publicação paga. Isso é golpe da indústria farmacêutica. O que sustenta a imagem dessas blogueiras é filtro.

Se quiser procurar uma segunda opinião, fique à vontade. Mas saiba que você corre o risco de cair na mão de um açougueiro que pode te deixar deformada. Essa é a vantagem do meu tratamento. Não gostou do resultado? Clica em ‘desfazer’, pronto.

Você tem o controle total da sua imagem. Meu rosto, minhas regras."