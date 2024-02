A foliã chega à casa da amiga e se surpreende quando a encontra vestida com roupas de civil.

"Você nem se arrumou ainda?"

"Nunca estive tão pronta. Não gostou da minha fantasia?"

"Pra mim você tá normal."

"Desde quando eu uso cabelo pranchado? Não está reconhecendo? Eu estou fantasiada de Isabelle."

"Isabelle? É alguma personagem?"

"Isabelle, minha prima de Santa Catarina. Não reparou na tatuagem de estrelinha no pulso, no anel de dedo do pé, no cílio alongado, na unha decorada, no lábio preenchido, na lente de contato dental, no copo Stanley, nas postagens anti-PT que fiz agora há pouco, no meu olhar distante e vazio como se minha caixa craniana fosse um imenso vale do eco e minha vida fosse desprovida de qualquer sentido a não ser malhar braço em um dia e perna no outro? Vai me dizer que não fiquei igualzinha?"

"Não conheço a Isabelle."

"Isabelle, filha do tio do meu pai, cirurgiã-dentista."

Ilustração de Silvis para coluna de Manuela Cantuária de 5 de fevereiro de 2024 - Silvis/Folhapress

"Deixa eu ver se eu entendi. Você vai pro bloco fantasiada de uma prima distante que ninguém conhece."

"Você queria o quê? Que eu fosse de colombina? Que eu atochasse um maiô neon cavado que nem todo mundo? Nossa, que original. Duvido que hoje a gente vá encontrar outra pessoa fantasiada de Isabelle."

"É porque olhando pra você, à primeira vista, a referência não fica clara, entende?"

"Quem pegar, pegou."

"Ninguém vai pegar. Absolutamente ninguém."

"Você fala isso agora que eu já parcelei uma lipo ultra HD em 12 vezes, tive uma parada cardíaca na mesa operatória e perdi o pré-Carnaval porque passei quatro dias em coma induzido? Depois de tudo que investi nessa fantasia, era pra eu ganhar Estandarte de Ouro."

"Não parece uma fantasia, mas se é isso mesmo, é meu dever te avisar que o que você está fazendo é apropriação cultural. Você pegou uma série de elementos de uma cultura que não é a sua, a cultura padrãozinho, e está usando esses elementos fora de contexto, em tom de deboche."

"Você acha que vai pegar mal com a comunidade loira-odonto?"

"Com certeza. Fora que as loiras-odonto são unha e carne com a comunidade das advogatas. Capaz de te meterem até um processo."

"Entendi. Por acaso você tem um maiô neon cavado pra me emprestar?"