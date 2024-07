Paris

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), teve problemas ao embarcar do estado para a França nesta semana: a máquina de costura que ela levava como bagagem pessoal passava dos 38 kg permitidos para que o objeto seja despachado sem ser considerado carga.

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), com máquina de costura que levou na bagagem para Paris - Mônica Bergamo/Folhapress

LINHA E AGULHA

A máquina estava com 42 kg porque estava dentro de uma caixa de madeira que era pesada. Foi necessário acionar a empresa aérea para explicar a necessidade de a peça embarcar: ela foi usada pelas bordadeiras que fizeram os uniformes da delegação brasileira nas Olimpíadas. E seria colocada no espaço que o governo patrocina na Casa Brasil, em Paris, para divulgar destinos turísticos —e também o trabalho das artesãs.

AGULHA 2

A governadora evita comentar as críticas sobre os uniformes que inundaram as redes sociais. "Não cabe a mim", diz ela, afirmando que os desenhos não foram desenvolvidos pelas bordadeiras, que fazem um trabalho manual considerado de excelência.

MEDALHAS

A apresentadora Fátima Bernardes participou da inauguração do espaço na capital francesa. Os ex-jogadores de vôlei Giba e Virna Dias, o locutor Galvão Bueno e sua mulher, a empresária Desirée Soares, e a ex-atleta Maurren Maggi também estiveram lá.