Alguns símbolos matemáticos, como a raiz quadrada (√) e o infinito (∞), parecem exóticos e, desconfio, um pouco assustadores. Já outros tornaram-se tão familiares quanto as letras do alfabeto latino (A a Z) ou os algarismos (0 a 9) da numeração hindu-árabe.

É o caso, por exemplo, dos sinais de adição (+) e subtração (–) , ou ainda do mais importante de todos, o sinal de igualdade (=). No entanto, esses símbolos são invenções recentes, muito mais recentes do que as letras latinas, que remontam ao século 6 a.C., ou os algarismos, criados no século 5 d.C..

O símbolo = foi usado pela primeira vez em 1557 pelo matemático e médico galês Robert Recorde (1510–1558). No livro "The Whetstone of Witte" (a pedra de afiar de Witte), em que trata de diversas questões sobre números inteiros, frações e números irracionais, ele explica de modo convincente. "E para evitar a repetição tediosa das palavras ‘é igual a‘ eu usarei, como costumo fazer no meu trabalho, duas paralelas com o mesmo comprimento, ou seja =, pois não existem duas coisas que sejam mais iguais".

Símbolos da matemática - Reprodução

Na verdade, as paralelas de Recorde eram bem mais longas, mas, com o passar do tempo, o símbolo foi sendo encurtado. Não que ele tenha sido adotado imediatamente: em pleno século 18 ainda era comum encontrar os sinais ║ ou æ (inicial de æqualis, "igual" em latim) para significar igualdade. Mas a escolha de Robert Recorde acabou prevalecendo, em grande parte por ter sido adotada por Newton e Leibniz.

"A Pedra de Afiar" também foi a primeira obra em língua inglesa a usar os sinais + e –, mas, neste caso, Recorde não foi o inventor: "existem mais dois símbolos muito usados, dos quais o primeiro se escreve + e é mais conhecido, e o outro se escreve – e é menos conhecido", explicou.

No século 15, era mais comum usar a letra p (de plus, "mais" em latim) ou a palavra et ("e" em latim) para representar a adição: o sinal + foi uma evolução desta última, à medida que o "e" foi sendo omitido, restando apenas o "t". Já o sinal – é uma deformação da letra m, inicial de minus, "menos" em latim.

Aluno e, posteriormente, professor nas universidades de Oxford e Cambridge, Recorde tornou-se depois médico real, nos reinados do rei Eduard 6o e da rainha Mary, além de dirigir a Casa da Moeda do reino. Processado por difamação por um inimigo político, foi encarcerado por dívidas e morreu na prisão.