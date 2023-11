São chamados "gêmeos digitais": representações matemáticas e computacionais de sistemas e equipamentos complexos, que usam inteligência artificial alimentada por dados reais para reproduzir o comportamento do equipamento de modo virtual. Na vanguarda da tecnologia, eles estão começando a se espalhar por toda parte.

O gêmeo virtual de uma central nuclear permite prever como as suas componentes vão envelhecer e até testar novas componentes em segurança dentro de um computador. Também já existem gêmeos virtuais de pessoas (para as que podem pagar...): eles permitem testar antecipadamente terapias e suas dosagens, com base nos dados clínicos.

Usinas Angra 2 (à esquerda) e Angra 1 (à direita), em Angra dos Reis (RJ) - Divulgação/Eletronuclear

É só um exemplo de como as aplicações da matemática e da computação estão invadindo novas áreas da atividade humana. São aplicações sofisticadas e instigantes, que requerem alto nível de qualificação nas ciências matemáticas e que têm potencial para revolucionar diferentes áreas da economia.

Simulação em computador de ônibus espacial pronto para tentativa de vôo a Marte, em 2010 - Reprodução

Que a matemática pode contribuir muito para a produção de riqueza é fato conhecido. Estudos técnicos realizados a partir de 2010 no Reino Unido, Holanda, França, Austrália e Espanha constataram que a atividade econômica baseada na matemática gera cerca de 15% do Produto Interno Bruto desses países. Além disso, empregos com uso intensivo da matemática auferem melhores salários e são mais resilientes perante crises, como aconteceu na pandemia.

No Brasil, um estudo análogo está sendo finalizado neste momento pelo Itaú Social. Brevemente, ele permitirá avaliar a nossa inserção no cenário global e o potencial inexplorado da matemática para contribuir para o desenvolvimento do país. E sabemos que a realização desse potencial exige profissionais altamente qualificados no uso das ferramentas matemáticas na resolução de problemas reais, outra de nossas carências.

É nesse contexto que o Instituto de Matemática Pura e Aplicada está criando o ImpaTech, programa de graduação em matemática da tecnologia e inovação que irá funcionar, a partir de 2024, dentro do Hub de Inovação do Rio de Janeiro. É uma parceria com a prefeitura da cidade, com o apoio do Governo Federal.

Selecionando candidatos prioritariamente a partir das olimpíadas de conhecimento, para alcançar os jovens mais talentosos de que o Brasil dispõe, e prestando apoio financeiro aos estudantes durante o curso, o ImpaTech oferecerá formação com ênfases em matemática, ciência da computação, ciência de dados e física. O objetivo é formar profissionais habilitados a mudar o mundo por meio das ciências matemáticas.