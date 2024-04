São Paulo

Kaio Vitor Ferreira Costa tem 18 anos e vem de Rolim de Moura, município de 56 mil habitantes na zona rural de Rondônia, 480 km ao sul de Porto Velho. Filho de agricultores, cresceu na chácara familiar. Conta que entre suas primeiras lembranças está ter ganhado uma caixa de giz e um pequeno quadro, "onde aprendi a escrever o nome e fiz minhas primeiras continhas".

O incentivo dos pais ao estudo rendeu frutos: Kaio foi três vezes medalhista da Obmep (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas), criada e realizada pelo Impa em todo o país desde 2005. Em 2023, ele concluiu o ensino médio.

Para jovens de família humilde, o passo seguinte não é evidente. A gratuidade da universidade pública é um instrumento crucial de mitigação da desigualdade social. Mas está longe de ser suficiente, pois as despesas de deslocamento e subsistência na cidade grande, para não falar no material didático, não estão ao alcance de todos. Muitos jovens promissores ficam pelo caminho, pela mais injusta das razões.

É preciso ir além, apoiando financeiramente os mais talentosos e mais necessitados. A própria Obmep-Impa oferece bolsas de estudos universitários financiadas por recursos públicos e privados. E agora o Impa está dando um passo maior nessa direção ao criar o Impa Tech, o seu curso de graduação em matemática da tecnologia e inovação.

Camilo Santana, ministro da Educação, no lançamento do Impa Tech, no Rio de Janeiro - Claudia Martini/Xinhua

O Impa Tech é gratuito e oferece 100 vagas por ano, prioritariamente para medalhistas de olimpíadas de conhecimento vindos da escola pública. Oriundos de todo o Brasil, os estudantes recebem auxílio financeiro do governo federal, por meio do MEC e do MCTI, e dispõem de moradia oferecida pela Prefeitura do Rio de Janeiro.

A Ilum, criada em 2022 pelo CNPEM (Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais) de Campinas (SP), funciona em moldes parecidos.

Localizado dentro do hub de inovação da cidade do Rio de Janeiro, o Impa Tech tira proveito de seu relacionamento privilegiado com o ecossistema de tecnologia e inovação para oferecer a seus estudantes uma formação prática, mão na massa, bem como para facilitar a sua inserção no mercado de trabalho.

No dia 2 de abril, Kaio partilhou o palco da inauguração do curso com o presidente Lula, os ministros da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação, o prefeito do Rio de Janeiro e sua própria colega Maira Mercês Costa Araújo, de Caratinga (MG). Para ambos e os demais colegas no Impa Tech começa uma etapa crucial de suas vidas: desafiadora sem dúvida, mas cujo sucesso está em suas mãos.