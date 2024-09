A criação da Teoria da Relatividade, em 1905, fez de Albert Einstein (1879–1955) um dos cientistas mais famosos do mundo. Mas ele sabe que a sua descoberta é incompatível com a teoria clássica da gravitação de Isaac Newton (1643–1727): na teoria newtoniana, a atração gravitacional age instantaneamente à distância, mas, segundo a Teoria da Relatividade, nada se move mais rapidamente que a luz.

Outro ponto de desconforto é que o princípio da relatividade que Einstein formulou em 1905 afirma que as leis da física são as mesmas para todos os observadores em movimento uniforme. Ora, agora ele acredita que o mesmo vale para todos os observadores, sem exceção, independentemente do seu movimento relativo.

Em 1912, ele já entendeu que os dois pontos –compatibilizar a gravitação com a relatividade e formular as leis da física de modo completamente invariante– estão diretamente relacionados: cada um deverá fazer parte da solução do outro. Mas a matemática para implementar essa ideia é muito complexa, e o progresso é lento.

Em 1915, ele fica sabendo que o compatriota David Hilbert (1862–1943), maior matemático do seu tempo, também está buscando uma formulação completamente invariante da gravitação. A competição acirra o esforço de Einstein para encontrar a solução. Sabemos que Hilbert o convida a palestrar sobre o seu trabalho na Universidade de Göttingen, no meio do ano, e que os dois se correspondem intensamente ao longo dos meses seguintes.

O físico Albert Einstein durante uma conferência em Viena, em 1921 - Wikimedia Commons/Reprodução

Até que, em 25 de novembro, Einstein submete para publicação o artigo "As equações de campo da gravitação", contendo a formulação definitiva da gravitação relativística. Mas ele não explica como obteve a fórmula... Ora, cinco dias antes Hilbert deu uma palestra em Göttingen sobre o seu próprio avanço nessa direção, e Einstein teria tido acesso ao respectivo texto, "Os fundamentos da física", já por volta do dia 18.

Será que Einstein usou o trabalho de Hilbert, sem citá-lo, publicando rapidamente o seu próprio artigo para garantir a prioridade? Quem realmente formulou em primeiro lugar a Teoria da Relatividade Geral? Está aberta a discussão entre partidários de um e de outro.

A controvérsia se reacende nos anos 1990 com a descoberta da minuta original do trabalho de Hilbert. Em artigo na revista "Science", em 1997, L. Corry, J. Renn e J. Stachel apontam que Hilbert revisou o texto antes da publicação, o que significa que a versão que Einstein recebeu talvez não contivesse a versão correta da equação gravitacional. Embora não seja possível ter certeza, porque uma parte da minuta original se perdeu, eles observam que o próprio Hilbert nunca questionou a primazia de Einstein e até indicou o colega para o prêmio Bolyai "pelo elevado espírito matemático por trás de todas as suas realizações".

Sobretudo, ponderam: "Einstein e Hilbert tiveram a força moral e a sabedoria –após um mês de intensa competição da qual, afinal de contas, todos se beneficiaram, inclusive a própria ciência– de evitar uma longa disputa de prioridade, algo em que Leibniz e Newton fracassaram. Seria lamentável que gerações posteriores de cientistas e historiadores tentassem desfazer a sua façanha".