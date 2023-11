As vendas de aparelhos de ar-condicionado e ventiladores deverão se destacar na Black Friday 2023, nesta sexta-feira (24), pois as ondas de calor têm se sucedido na primavera e devem ocorrer com mais intensidade ainda neste verão do El Niño. Quem está programando comprar estes produtos para amenizar as temperaturas deve optar por aparelhos com menor consumo de energia elétrica, pelo bem do bolso e do planeta, sem perder o conforto doméstico.

O aparelho de ar-condicionado é o que mais consome energia no lar, seguido de geladeira, chuveiro elétrico, ventilador e micro-ondas. Por isso, vale a pena investir em um ar-condicionado inverter (que ajusta o funcionamento do compressor de acordo com a temperatura ambiente). Além disso, há que manter os filtros do ar limpos e evitar usá-los na potência máxima.

Abrir a geladeira com muita frequência aumenta o consumo de energia. É recomendado trocar lâmpadas convencionais ou fluorescentes pelas de LED; usar sensores de movimento para aparelhos e lâmpadas; fechar portas e janelas ao ligar o ar-condicionado; comprar somente produtos eletroeletrônicos com o selo A de economia de energia.

Uma sugestão: com calor intenso, não há necessidade de ligar o chuveiro elétrico, que também aumenta muito a conta de luz. E vamos deixar para cantar fora do chuveiro, pois mesmo sem energia, gasta muita água. Aqueça a comida no fogão a gás, em lugar do micro-ondas ou do forno elétrico.

Acumule roupa para a máquina de lavar, evitando usá-la várias vezes para pequenas quantidades. Se tiver de passar a roupa com o ferro elétrico, faça isso uma vez por semana, também para várias peças do vestuário. O ferro a vapor gasta menos energia. Retire eletrodomésticos da tomada depois de usá-los.

O horário de pico, em que a energia elétrica consumida custa mais caro, varia de acordo com a concessionária e com a localidade. Em São Paulo, por exemplo, vai das 17h30 às 20h30. Informe-se com a concessionária que atende a sua cidade qual o horário de pico, e programe-se para consumir menos neste período.

É importante compreender que o consumo de água e de energia elétrica não diz respeito somente ao funcionamento da sociedade e ao custo das tarifas. É muito relevante, também, para o meio ambiente, que, como é fácil de perceber, já mostra claramente os efeitos do aquecimento global, com eventos climáticos extremos.